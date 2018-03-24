Судья Нуманова об Играх в Пхенчхане: ощущала себя участником чего-то главного

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Почти месяц назад над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь и XXIII зимние Игры ушли в историю. Всем известно, что сборную Узбекистана представляли всего два спортсмена. Однако мало кто знает, что в главных соревнованиях четырехлетия по зимним видам спорта принимала участие также единственный судья международной категории ISU от Узбекистана Саодат Нуманова.

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О том, как проходила Олимпиада в Пхенчхане, и что больше всего запомнилось, а также продолжит ли катание известный узбекский фигурист Миша Ге и есть ли будущее у зимних видов спорта в республике, Саодат Хабибуллаевна рассказала корреспонденту Sputnik Узбекистан в эксклюзивном интервью.

По ее словам, на сегодняшний день она — единственный в Узбекистане судья Международного союза конькобежцев (от англ. International Skating Union, ISU) по фигурному катанию. Этот статус позволяет ей судить на чемпионате Европы, чемпионате четырех континентов, чемпионате мира, а также на Олимпийских играх. В Пхенчхане она судила выступления в одиночном катании мужчин.

- Саодат Хабибуллаевна, что надо сделать, чтобы получить право судить на Олимпиаде?

— Для начала сдать экзамен на право такого судейства, который я сдала в 2015 году во Франкфурте. После этого я попала в список судей категории ISU. В отличие от судей международной категории, этот титул является наивысшей судейской категорией. Но и это еще не все.

Чтобы попасть на Олимпийские игры, надо отсудить как минимум два чемпионата, что я и сделала. Ну и, конечно, знание английского языка, само собой разумеется.

- Какой стала для вас первая Олимпиада в Пхенчхане?

— Я судила первый раз на Олимпийских играх, и очень надеюсь, что не последний (смеется). На прошлых играх в Сочи я тоже участвовала, но в качестве волонтера, и это, конечно, две разные вещи.

Фото: из личного архива Саодат Нумановой Саодат Нуманова на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане

В Корее была от самого начала Игр до самого закрытия. Очень впечатлило открытие Олимпиады, это грандиозное и красочное событие, атмосфера такая интересная. Ты себя ощущаешь участником чего-то самого главного на сегодняшний момент.

Южная Корея очень достойно провела эти соревнования. Больше всего запомнилась делегация из КНДР. Они оказались очень эмоциональными болельщиками и никто их не смог перекричать. Строем приходили, занимали весь сектор, болели за своих и удалялись.

Если же говорить о моих личных ощущениях и эмоциях, то скажу так — теория далека от практики. Когда я много раз слышала в интервью спортсменов, тренеров, что Олимпийские игры — это абсолютно обособленно стоящие соревнования, я думала, что да, так и есть, наверно. Но когда я туда попала, то поняла на практике, что это такое на самом деле.

Что такое атмосфера Олимпийских игр? Это какое-то колоссальное напряжение, это какая-то ответственность, умноженная на два. Вроде бы те же спортсмены, те же судьи, те же страны, те же участники, которых ты знаешь. Но, несмотря на это, я почувствовала огромное волнение. Поэтому спортсменам тоже очень сложно на Олимпийских играх.

- А что можете рассказать о сборной России, которая выступала без своего флага и гимна.

— К российской команде, как и ко всем участникам, организаторы относились с теплотой и уважением, мы все были как одна семья. И в этой сложившейся ситуации вокруг сборной РФ все ее поддерживали.

- Наш Миша Ге повторил свой сочинский результат. Насколько это хорошо для спортсмена?

— Да, он занял такое же почетное 17-ое место. Мы настолько привыкли, что Миша всегда катается чисто и без ошибки, и поэтому тот двойной прыжок, который он вместо тройного прыгнул, нам уже кажется какой-то огромной ошибкой. Но это не так. На самом деле он, конечно, отдал все силы, катался с очень большим настроением, особенно в короткой программе. В произвольной, как мне кажется, может быть немного сказалось волнение.

Фото: из личного архива Саодат Нумановой Саодат Нуманова с фигуристом Мишей Ге

- А вы судили всех мужчин?

— Да, я как раз судила всех мужчин в короткой и произвольной программе, всего 30 спортсменов.

- Как вы думаете, Миша Ге в следующих Играх сможет еще выступать, тем более что он заявил об уходе из спорта?

— Каждый спортсмен решает сам для себя, во сколько уходить, ему будет только 27 лет в мае. Я не знаю, примет ли он участие в следующей Олимпиаде. Но он говорил еще в прошлом году, что будет завершать спортивную карьеру. Я думаю, что он решит сам. Он очень самостоятельный спортсмен, серьезный, у него очень много творческих идей. Он работает и как хореограф-постановщик. Он ставил программы очень многим фигуристам, которые катаются сейчас. Последнее слово за ним, конечно.

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— На самом деле, если посмотреть, то зимние виды спорта — это уже условное название. Представители всех этих видов кроме горнолыжников, хотя и у них уже есть искусственное покрытие, тренируются в закрытых помещениях. Фигурное катание, хоккей и так далее — это все происходит в таких помещениях, которые функционируют круглогодично.

Как я думаю, здесь, конечно, многое зависит от того, какое отношение к зимним видам. Сейчас на них уже обратили внимание, и мы очень рады, что будут развивать эти виды спорта. В республике строится Ледовый дворец, появилась хоккейная команда. Мы все ждем с нетерпением открытия этой спортивной арены, которой очень не хватает.

- На следующую Олимпиаду кто из спортсменов может поехать, у нас есть еще дарования кроме фигуриста Миши Ге и горнолыжника Камиля Тухтаева?

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- Это очень сложный вопрос. За четыре года может произойти все что угодно. Но у нас есть дети, на которых если обратить внимание и заниматься целенаправленно, то возможно что-то и получится. Потенциал у нас огромный. У нас есть таланты, которыми нужно заниматься. Однако, к сожалению, у нас нет условий. У нас спортсмены катаются в местах массового катания. У нас нет отдельного льда, и нам не выделяют отдельного времени для этого.

Словом, у нас нет спортивных арен. Но они начали только строиться, и мы очень рады. Поэтому говорить о результатах в отсутствии базы очень сложно.

- Если говорить о конкретных зимних видах спорта, то для Узбекистана что наиболее важно?

— У нас есть хорошие традиции в лыжных видах спорта, во фристайле у нас есть даже олимпийская чемпионка. Хоккей, фигурное катание и лыжные виды спорта — фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт, все это наше. А те виды, которых у нас не было никогда, я думаю, никогда не поздно начать. Если здесь правильно подойти, то все будет перспективно и все для нас важно.