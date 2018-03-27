Юная легкоатлетка установила рекорд Узбекистана в метании молота

Ригина Адашбаева сумела улучшить предыдущий рекорд более чем на 9 метров

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. На чемпионате Узбекистана по длинным метаниям, толканию ядра и прыжкам в длину и высоту, Ригина Адашбаева установила новый рекорд Узбекистана в метании молота среди девушек в возрастной группе 16-17 лет, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики.

Адашбаева показала результат в 62,64 метра, улучшив предыдущий рекорд, установленный в Гульрухсорой Хошимовой, в 2014 году (53,54 метра), более чем на 9 метров.

Ригина Адашбаева тренируется в ДЮСШ №2 Мирзо Улугбекского района Ташкента.