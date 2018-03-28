Сборная Узбекистана уступила Марокко

Счет в игре на стадионе "Мухаммед V" нападающий Марокко Аюб эль-Кааби открыл уже на третьей минуте

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в товарищеском матче проиграла команде Марокко 0:2, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана.

Счет в игре на стадионе "Мухаммед V" нападающий Марокко Аюб эль-Кааби открыл уже на третьей минуте. Второй гол на счету Мануэла да Кошта.

Ранее сборная Узбекистана сыграла вничью 1:1 с Сенегалом.

Национальная команда проведет товарищеские встречи с командами Ирана (15 мая) и Уругвая (7 июня).

Во время подготовки к товарищеским играм с Марокко и Сенегалом в штаб сборной вошли четыре специалиста: исполняющий обязанности наставника сборной Тимур Кападзе, тренер "Бунёдкора" Миржалол Касымов, тренер "Насафа" Рузикул Бердыев и тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе.