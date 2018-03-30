В Узбекистане начала деятельность Федерация хоккея

В ближайших планах федерации создание ледовых дворцов в Ташкенте и в нескольких областях

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Ташкенте в пятницу на ледовом катке ICE RINK состоялось официальное открытие Федерации хоккея Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik.

В ближайших планах федерации — создание ледовых дворцов в Ташкенте и в нескольких областях. Это, по мнению спортивных функционеров, позволит развивать хоккей равномерно по всей стране, а не только в столице. Кроме того, открытие катков будет способствовать появлению новых команд и соответственно проведению чемпионата Узбекистана.

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В целом в республике в течение ближайших пяти лет планируется реализовать мероприятия по созданию необходимых условий для развития хоккея на льду в каждом из 12 регионов. В частности, предусматривается строительство специализированных спортивных комплексов с хоккейными площадками на 500-1500 зрительских мест.

Ледовый комплекс "Хумо Арена", строящийся в узбекской столице, будет располагать основной ледовой ареной на 12 500 мест, а также дополнительной на 300 мест. Вокруг дворца планируется выстроить всю необходимую инфраструктуру, включая парковку на 200 автомобилей, детский тематический парк и несколько ресторанов.

Кроме того, в 2018 году запланировано начало строительства трех подобных комплексов — в Самарканде, Андижане и Карши. До конца 2019 года в Ташкентской области будет создана загородная тренировочная база для организации летних спортивных лагерей.

Также в Узбекистане в 2020 году планируется провести чемпионат страны по хоккею среди клубных команд в пяти возрастных категориях от 7 до 16 лет. При этом начиная с 2022 года будут проводиться соревнования в категории молодежных команд.