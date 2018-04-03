"Насаф" потерял шансы на выход из группы в Лиге чемпионов Азии

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Матч каршинского "Насафа" с иранским клубом "Персеполис" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Азии завершился нулевой ничьей.

"Насаф" потерял шансы на выход в следующую стадию турнира.

Клуб из Узбекистана занимает третье место в группе C с 7-ю очками. Лидирует катарский Аль-Садд, у которого 12 баллов, на втором месте "Пересполис" (10 очков).

.@AlsaddSC and @fcperspolisir will battle it out for top spot in Group C on Matchday 6 of the #ACL2018! pic.twitter.com/gp1JW2QznC — AFC Champions League (@TheAFCCL) April 2, 2018

"Насаф" проведет последний групповой матч против клуба "Аль-Васл" из ОАЭ, не набравшего пока ни одного одного очка. Если узбекский клуб одержит победу, а "Персеполис" проиграет свою встречу, они сравняются по очкам, но по дополнительным показателям дальше пройдет команда из Ирана.