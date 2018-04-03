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Матч Насаф - Персеполис

"Насаф" потерял шансы на выход из группы в Лиге чемпионов Азии

the-afc.com
Спорт
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Узбекский клуб занимает только третье место в группе C

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Матч каршинского "Насафа" с иранским клубом "Персеполис" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Азии завершился нулевой ничьей.

"Насаф" потерял шансы на выход в следующую стадию турнира.

Клуб из Узбекистана занимает третье место в группе C с 7-ю очками. Лидирует катарский Аль-Садд, у которого 12 баллов, на втором месте "Пересполис" (10 очков).

"Насаф" проведет последний групповой матч против клуба "Аль-Васл" из ОАЭ, не набравшего пока ни одного одного очка. Если узбекский клуб одержит победу, а "Персеполис" проиграет свою встречу, они сравняются по очкам, но по дополнительным показателям дальше пройдет команда из Ирана.

Теги:
Лига чемпионов Азии, AFC, ФК "Насаф", Футбол



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