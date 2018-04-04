Шохжахон Эргашев вошел в десятку сильнейших боксеров мира

В первом полусреднем весе Эргашев занял девятую строчку рейтинга, улучшив свой прошлый показатель на два пункта

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Узбекистанец Шохжахон Эргашев по итогам марта вошел в десятку лучших спортсменов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В первом полусреднем весе Эргашев занял девятую строчку рейтинга, улучшив свой прошлый показатель на два пункта.

Лидирует в этой категории Эдуард Трояновский из России.

Всемирная боксерская ассоциация ВБА (World Boxing Association; WBA) — старейшая международная ассоциация профессионального бокса. Одна из четырех боксерских организаций (помимо IBF, WBC и WBO), санкционирующих поединки мирового уровня. Рейтинг ассоциации включает в себя сильнейших боксеров мира в семнадцати весовых категориях. Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации.