У Федерации гимнастики Узбекистана — новый президент

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Новым президентом Федерации гимнастики избрана заслуженный тренер Узбекистана Зарина Абдуллаева, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
"У гимнастики Узбекистана богатая история. Этот вид спорта весьма популярен у нас в стране. Однако не во всех дисциплинах все хорошо. Наблюдаю, что уже несколько лет не развивается спортивная гимнастика, акробатика, трамплин. А ведь гимнастика входит в список основных видов Олимпийских игр. Мы должны работать вместе с Национальным олимпийским комитетом, который работает со всеми федерациями", — отметила Абдуллаева на внеочередном отчетно-выборном заседании Федерации гимнастики Узбекистана.
В ходе конференции первый вице-президент Руслан Мустаев и генеральный секретарь Гёзал Филиппова сняли свои полномочия. Поиском людей на освободившиеся должности займется новое руководство федерации.
Напомним, с 2005 года Федерацию гимнастики Узбекистана возглавляла младшая дочь первого президента республики Лола Каримова-Тилляева. Она покинула свой пост в начале марта этого года.