У Федерации гимнастики Узбекистана — новый президент

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Новым президентом Федерации гимнастики избрана заслуженный тренер Узбекистана Зарина Абдуллаева, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

"У гимнастики Узбекистана богатая история. Этот вид спорта весьма популярен у нас в стране. Однако не во всех дисциплинах все хорошо. Наблюдаю, что уже несколько лет не развивается спортивная гимнастика, акробатика, трамплин. А ведь гимнастика входит в список основных видов Олимпийских игр. Мы должны работать вместе с Национальным олимпийским комитетом, который работает со всеми федерациями", — отметила Абдуллаева на внеочередном отчетно-выборном заседании Федерации гимнастики Узбекистана.

Министр по делам спорта Шоакрам Исраилов заявил, что сейчас система работы федерации не дает необходимых результатов. По его словам, больным местом остается вопрос кадров. Он добавил, что пришло время решать все вышеупомянутые проблемы, и пообещал полную поддержку от Министерства спорта.

В ходе конференции первый вице-президент Руслан Мустаев и генеральный секретарь Гёзал Филиппова сняли свои полномочия. Поиском людей на освободившиеся должности займется новое руководство федерации.

Напомним, с 2005 года Федерацию гимнастики Узбекистана возглавляла младшая дочь первого президента республики Лола Каримова-Тилляева. Она покинула свой пост в начале марта этого года.