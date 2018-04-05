У футбольной Суперлиги Узбекистана впервые появился титульный спонсор

Соглашение с компанией PepsiCo заключено до конца этого года, перед следующим сезоном пройдут переговоры о расширении сотрудничества

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. У Суперлиги Узбекистана впервые в истории появился титульный спонсор — соглашение с компанией PepsiCo рассчитано до конца этого года, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Руководители компании провели переговоры с президентом НОК, первым вице-президентом Футбольной ассоциации Узбекистана Умидом Ахмаджановым.

Компанию впечатлило, что футбольные матчи в Узбекистане привлекают все больше зрителей. Например, за четыре тура игры на стадионе "Бунёдкор" посмотрели около 300 тысяч болельщиков.

"Компания PepsiCo в индустрии рекламы основное внимание уделяет именно спорту. Компания также считается официальным спонсором Лиги чемпионов. Мы хотим непосредственно участвовать в проводимых реформах в узбекском спорте и вносить свой вклад в его развитие. Суперлига — это хорошая площадка, которая будет рекламировать нашу продукцию. Такую возможность не можем упустить", — отметил руководитель представительства PepsiCo в Узбекистане Шухрат Эргашев.

Ахмаджанов в свою очередь отметил, что сотрудничество с компанией возможно и в других видах спорта — дзюдо, спортивной борьбе, тяжелой атлетике, боксе, тхэквондо и т.д. Главная цель не добиться прибыли от совместной работы, а с ее помощью вывести спорт и олимпийское движение в стране на новый уровень. У Узбекистана есть большие планы по развитию в стране спортивного маркетинга.

К следующему сезону пройдут переговоры о расширении сотрудничества, увеличении количества турниров, планируется уделить внимание детскому футболу.