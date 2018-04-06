Узбекистанцы поборются за победу в любительском футбольном турнире в Москве

Турнир Межнационального футбольного союза между командами московских диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных общественных организаций приурочен к чемпионату мира по футболу 2018 года

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Клуб "Пахтакор-2005" примет участие в соревнованиях по футболу между командами московских диаспор, землячеств, автономий, национально-культурных общественных организаций, приуроченных к чемпионату мира по футболу 2018.

Турнир Межнационального футбольного союза пройдет в Москве при поддержке правительства города, Российского футбольного союза, Московского дома национальностей.

"Соревнования в Межнациональном футбольном союзе проводятся с целью укрепления дружбы и единства межнациональных сообществ города Москвы, массового привлечения молодежи по месту жительства к систематическим занятиям физкультурой и спортом, оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений, популяризации и развития футбола", — отметили организаторы.

В первенстве участвуют 16 любительских футбольных клубов, разделенных жеребьевкой на две группы. Соревнования проводятся в один круг по системе "каждый с каждым". Далее по четыре лучших команды из каждой группы выходят в плей-офф, где и определится победитель.

Турнир стартует 7 апреля на "РЖД Арене" в Москве. "Пахтакор-2005" в первой игре встретится с клубом "Мурагер", представляющим Казахстан.

Клуб "Пахтакор-2005" — многократный участник различных футбольных турниров.