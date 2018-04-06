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Узбекистанец Эльмурат Тасмурадов выиграл золотую медаль на чемпионате Азии по спортивной борьбе в Бишкеке

В Узбекистане запустят новый механизм для отбора олимпийцев

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Спорт
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Соревнования пройдут по четырем видам спорта, одна из задач НОК — привлечь зрителей, которые сейчас ходят на футбол

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана (НОК) запустит в этом году территориальные командные соревнования, объединенные под единым брендом "Олимпийское будущее", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Соревнования пройдут по четырем наиболее востребованным видам спорта: дзюдо, спортивной борьбе, боксу и тхэквондо WTF. Главная цель этих турниров — отбор талантливых спортсменов среди молодежи, формирование сборных команд для участия в Азиатских и Олимпийских играх, подготовка будущей смены для национальной сборной и изучение состояния процесса подготовки спортсменов в регионах.

"Эти виды спорта сегодня одни из самых развитых и популярных в стране. Поэтому было принято решение на первом этапе сконцентрироваться на них. В дальнейшем мы планируем добавить и игровые виды, а также фехтование и легкую атлетику. В перспективе мы намерены охватить все олимпийские виды спорта. Еще одна важная задача — привлечь на трибуны зрителей, которые сейчас ходят в основном на футбол", — рассказал корреспонденту Sputnik генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов.

По его словам, появление новых турниров никак не повлияет на чемпионаты страны по этим видам спорта. Собеседник добавил, что в новых турнирах будут участвовать только третьи и четвертые номера в сборных, а также другие желающие спортсмены, которые хотят иметь больше практики. Это позволит стимулировать конкуренцию, заметил он, так как лидеры в своих видах спорта не будут участвовать в этих турнирах.

"Появление этой идеи идет в русле мировых трендов. В ходе изучения вопросов организации и проведения турниров были отобраны наилучшие практики таких стран, как США, Великобритания, Китай, Япония, Корея, Россия и Германия. В процессе формирования регламента соревнований за основу были взяты те аспекты, которые приведут к развитию отечественного спорта", — рассказал генсек.

Теперь в каждой области будут созданы сборные команды по дзюдо, спортивной борьбе, боксу и тхэквондо WTF, которые распределят по территориальным зонам. В апреле-мае пройдут территориальные соревнования, где команды будут бороться по круговому принципу. В финал попадут четыре лучшие сборные, которые в сентябре-ноябре сразятся за победу в турнире. Победители и призеры турниров будут награждены денежными призами.

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Отдельное внимание будет уделено вопросам популяризации различных видов спорта не только в столице, но и в регионах. Сейчас, по данным НОК, ведутся переговоры по проведению международных турниров в областях и освещению их в прямом эфире. Однако для этого в первую очередь необходимо довести до современных стандартов уровень технического оборудования залов, где будут проходить соревнования.

И первые ласточки в этом направлении уже есть — 6 и 7 апреля в спорткомплексе "Алпомыш" в Термезе состоится очередной матч VIII сезона Всемирной серии бокса The World Series Boxing (WSB), где Uzbek Tigers сразятся с Caciques de Venezuela.

Теги:
таэквондо, борьба, Бокс, Узбекистан



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