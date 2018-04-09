Юная шахматистка из Узбекистана стала чемпионом Азии

Умида Омонова уверенно обыграла своих соперников и обеспечила себе титул чемпиона

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистанка Умида Омонова завоевала титул чемпионки Азии по блицу среди юниоров до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана Умида Омонова

Чемпионат Азии по блицу среди юниоров до 8, 10, 12, 14, 16, 18 лет состоялся в Таиланде.

Соревнования проходили по швейцарской системе в девять туров с контролем времени 3 минуты + 2 секунды.

Умида Омонова, обойдя всех соперников, набрала семь с половиной очков.

Среди юношей до 16 лет прекрасно показал себя Абдималик Абдисалимов, который набрал семь очков и завоевал серебряную медаль.