В "Кубке Россотрудничества" в Ташкенте поучаствовали 150 юных гимнасток

В состав судейского жюри вошли известные тренеры и мастера спорта международного класса

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В спортивном центре Союза молодежи Узбекистана в Ташкенте состоялся Открытый турнир по художественной гимнастике на Кубок Россотрудничества, организованный представительством Россотрудничества в Узбекистане совместно с Союзом молодежи.

Под государственные гимны России и Узбекистана соревнования открыли руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика и президент Федерации гимнастики Узбекистана Зарина Абдуллаева.

За два дня в турнире приняли участие более 150 спортсменок из всех регионов Узбекистана. Гимнастки выступили в восьми возрастных категориях, было разыграно 20 кубков и ценных подарков.

В состав судейского жюри вошли известные тренеры и мастера спорта международного класса.

Специальным гостем турнира стала сборная Узбекистана по художественной гимнастике.