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Главный судья во время футбольного матча

Игрок "Локомотива" получил штраф и дисквалификацию за драку на поле

© Sputnik/ Александр Вильф
Спорт
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Дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Узбекистана также оштрафовал клубы "Локомотив" и АГМК на 25 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Игрок ташкентского "Локомотива" Икрам Алибаев получил штраф в 10 миллионов сумов и дисквалификацию на четыре матча, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Дисциплинарный комитет ассоциации на очередном заседании рассмотрел инцидент, произошедший 31 марта во время матча 4-го тура Суперлиги АГМК — "Локомотив". В добавленное ко второму тайму время между футболистами произошла стычка, игрок "Локомотива" Икрам Алибаев был удален с поля на 94-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу АГМК.

При вынесении решения члены дисциплинарного комитета основывались на рапорте рефери матча Акобира Шукуруллаева и видеозаписях, предоставленных телеканалом "Спорт ТВ" и командой АГМК.

За агрессивное поведение Алибаев оштрафован на 10 миллионов сумов и дисквалифицирован на четыре игры. Таким образом, он не сможет помочь команде в матчах с "Кокандом-1912", "Насафом", "Согдианой" и "Бунёдкором".

Комитет посчитал, что в конфликт также были вовлечены игроки обеих клубов, поэтому АГМК и "Локомотив" заплатят штраф в 25 миллионов сумов.

 

Теги:
Ассоциация футбола Узбекистана, ФК "Локомотив", Футбол



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