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Нападающий сборной Узбекистана Егор Кримец во время отборочного футбольного матча чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе Азади в Тегеране, Иран

Сборная Узбекистана рухнула в рейтинге ФИФА

AP Photo / Vahid Salemi
Спорт
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Лидируют по-прежнему чемпионы мира из Германии

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана в обновленном рейтинге ФИФА рухнула на 16 позиций и занимает сейчас 88-ю строчку.

Возглавляют таблицу по-прежнему чемпионы мира и победители Кубка конфедераций — 2017 из Германии, за ними расположились пятикратные победители мундиалей — бразильцы, на третье место поднялась сборная Бельгии, триумфаторы Евро-2016 из Португалии опустились на четвертую строчку, а пятыми стали аргентинцы. В десятку также вошли команды Швейцарии, Франции, Испании, Чили и Польши.

Сборная страны-хозяйки чемпионата мира — 2018 России занимает 66-е место.

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (36-е место), Австралии (40-е место), Японии (60-е место), Южной Кореи (61-е место), Саудовской Аравии (70-е место), Китая (73-е место), Кыргызстана (75-е место), Сирии (76-е место), ОАЭ (81-е место), Ливана (82-е место), Палестины (83-е место), Омана (87-е место).

Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (март-2018)
© Sputnik /
Обновленный рейтинг ФИФА: Узбекистан на 72-м месте
Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры.

Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.

Сборная Узбекистана не смогла напрямую пробиться на мировое футбольное первенство, которое пройдет в России в 2018 году.

В марте этого года национальная сборная республики сыграла вничью 1:1 с Сенегалом и уступила Марокко 0:2. Команда проведет товарищеские встречи со сборными Ирана (15 мая) и Уругвая (7 июня).

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, ФИФА, Футбол



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