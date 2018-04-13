Олимпийские комитеты Узбекистана и России договорились о сотрудничестве

Соглашение предусматривает развитие двусторонних отношений в области подготовки спортсменов и тренеров

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Олимпийский комитет России подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом Узбекистана, сообщается на сайте ОКР.

Отмечается, что в пятницу президент ОКР Александр Жуков провел рабочую встречу с делегацией НОК Узбекистана.

Узбекскую делегацию на переговорах представляли президент НОК Умид Ахматджанов, директор департамента международных связей Бекзод Миртимиров и помощник президента НОК Сардор Абдухаликов.

"Соглашение предусматривает эффективное развитие двусторонних отношений, в том числе в области подготовки спортсменов и тренеров, приглашение на различные соревнования, конгрессы, конференции, учебные семинары и курсы", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно меморандуму, партнеры должны помогать друг другу в решении таких важных вопросов, как продвижение и пропаганда фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, соблюдение Олимпийской хартии, защита прав спортсменов, тренеров и других специалистов.