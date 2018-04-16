Боксер Абдугофуров: узбекская школа - одна из лучших в мире

Узбекский боксер Азизбек Абдугофуров поделился своими эмоциями м переживаниями перед боем с россиянином Дмитрием Чудиновым

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. 5 мая узбекский боксер-профессионал Азизбек Абдугафуров проведет в Ташкенте поединок с российским спортсменом Дмитрием Чудиновым за титул WBC Silver.

Непобедимый узбекистанец, на счету которого 10 побед и ни одного поражения, рассказал, что хорошо изучил сильные и слабые стороны будущего соперника.

"На тренировках особое внимание уделяем скорости. Со следующей недели начинаем спарринговые тренировки", — сказал он корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Уроженец Кургантепинского района Андижанской области 26-летний Азизбек Абдугофуров начал заниматься боксом в 2003 году. В любительском боксе он два раза стал чемпионом Узбекистана, завоевал кубок Узбекистана, в 2013 году занял второе место на Всемирной универсиаде, проходившей в Казани. В настоящее время он является членом промоутерской компании в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Из личного архива Азизбека Абдугофурова Узбекский боксер Азизбек Абдугофуров

— Как вы оказались в Малайзии?

— Мы участвовали в турнире в Малайзии. Оказывается, во время турниров за нашими выступлениями наблюдали местные промоутеры. После соревнований мне предложили перейти в профессиональный бокс и сотрудничать с местной промуотерской компанией. В то время я был в составе сборной Узбекистана и отказал им. В 2016 году они снова обратились ко мне с тем же предложением, и тогда я его принял.

В Малайзии также выступают еще четыре узбекских боксера — Кудратилло Абдукаххоров, Улугбек Собиров, Анвар Туропов и Жасур Ахмаджонов.

По мнению Азизбека, узбекская школа бокса считается одной из лучших в мире.

— Внимательно слежу за боями наших боксеров, особенно Хасанбоя Дусматова и Исроила Мадримова. Вообще то все боксеры нашей сборной имеют шанс стать чемпионом.

Что касается меня лично, то поддержка узбекских любителей бокса дает мне дополнительную силу.

Напомним, на счету Дмитрия Чудинова 21 победа (13 досрочно), 2 поражения и 2 ничьи.

Абдугофуров провел 10 боев — и во всех победил (4 нокаута).