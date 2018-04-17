Памяти Георгия Агзамова: в Ташкенте состоятся соревнования по шахматам

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. С 22 апреля по 1 мая в Ташкенте состоится 12-й международный шахматный турнир, посвященный памяти первого гроссмейстера Узбекистана Георгия Агзамова.

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Соревнования по традиции проходят в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе по шахматам.

По информации Федерации шахмат Узбекистана, турнир организуют по швейцарской системе в девять туров. Участники будут состязаться в двух группах: в основной группе "А" и в детской группе "Б" среди юниоров до 12 лет.

Общий призовой фонд составляет 20 тысяч долларов, в группе "А" разыгрываются 15 основных призов (первое место — 3000 долларов) и специальные призы для женщин, юниоров, ветеранов, участников с разными уровнями рейтингов.