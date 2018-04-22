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Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае

Такой хоккей нам нужен: Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае

Фото: Алишер Азимов
Спорт
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В финале ташкентская команда "Бинокор" встретилась с российскими спортсменами из клуба "Московские пингвины" и выиграла 3:1, став, таким образом, чемпионом турнира

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Хоккейный турнир проходил в Дубае. В нем участвовали 23 команды из 23 стран.

Команда "Бинокор" входила в группу сильнейших — группу А, в которой также находились команды из Швеции, Финляндии и России.
Узбекистанцы провели три встречи и обыграли соперников дважды, один раз сыграли вничью.

В финале они встретились с российскими спортсменами из клуба "Московские пингвины" и выиграли 3:1, став, таким образом, чемпионами турнира.

Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае
Фото: Алишер Азимов
Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае

Как рассказал тренер команды Алишер Азимов, узбекская команда впервые одержала победу в такой крупном первенстве.

"В составе команды — совсем еще юные ребята (всего от 18 до 20 лет), которым предстоит играть за сборную Узбекистана. Мы увидели их в деле — и они не подвели, проявили бойцовский характер", — отметил Азимов.

По его словам, трофей, который игроки привезут на родину, они вполне заслужили.

  • Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае
    Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае
    Фото: Алишер Азимов
  • Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае
    Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае
    Фото: Алишер Азимов
  • Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае
    Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае
    Фото: Алишер Азимов
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Фото: Алишер Азимов
Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае
Теги:
Узбекистан, Спорт



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