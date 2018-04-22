Такой хоккей нам нужен: Узбекистан выиграл международный турнир в Дубае

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Хоккейный турнир проходил в Дубае. В нем участвовали 23 команды из 23 стран.
Команда "Бинокор" входила в группу сильнейших — группу А, в которой также находились команды из Швеции, Финляндии и России.
Узбекистанцы провели три встречи и обыграли соперников дважды, один раз сыграли вничью.
В финале они встретились с российскими спортсменами из клуба "Московские пингвины" и выиграли 3:1, став, таким образом, чемпионами турнира.
Как рассказал тренер команды Алишер Азимов, узбекская команда впервые одержала победу в такой крупном первенстве.
"В составе команды — совсем еще юные ребята (всего от 18 до 20 лет), которым предстоит играть за сборную Узбекистана. Мы увидели их в деле — и они не подвели, проявили бойцовский характер", — отметил Азимов.
По его словам, трофей, который игроки привезут на родину, они вполне заслужили.
- Узбекистан выиграл международный турнир в ДубаеФото: Алишер Азимов
- Узбекистан выиграл международный турнир в ДубаеФото: Алишер Азимов
- Узбекистан выиграл международный турнир в ДубаеФото: Алишер Азимов