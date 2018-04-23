В Узбекистане футболистов станут проверять на допинг

Проверки будут проводить как после матчей, так и во время тренировок команд

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Узбекистане в целях пропаганды справедливого футбола игроков станут проверять на допинг.

"После завершения матчей, согласно требованию официального представителя ПФЛ, любой футболист, даже если в ходе матча он находился на скамейке запасных, будет проверен на допинг", — пишет "Даракчи" со ссылкой на пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Также специалисты, которые осуществляют допинг-контроль, могут в любое время посетить тренировку клуба, и проверить футболиста или всю команду. Если у спортсмена выявят запрещенные препараты, то по отношению к нему будут применены жесткие меры наказания.