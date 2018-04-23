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Участники Казанского марафона 2016 - Проверь себя в Казани

Бегуны из Узбекистана пришли первыми в забеге в Алматы

© Sputnik / Maxim Bogodvid
Спорт
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Марафон проводится в Казахстане в седьмой раз, в этом году на дистанцию вышли 15 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Двое марафонцев из Узбекистана — Владислав Мамедов и Ортык Маразанов стали победителями "Алматы Марафона", сообщает в понедельник портал "Новости Узбекистана".

Рамазанов занял третье место на главной дистанции соревнований — 42 километра 195 метров, уступив россиянину Николаю Григорову (второе место) и легкоатлету из Казахстана Михаилу Красилову. Владислав Мамедов участвовал в забеге впервые и занял первое место в своей возрастной категории и шестое — в абсолютном первенстве.

В этом году марафон провели в Казахстане уже в 7 раз. На дистанцию вышли 15 тысяч человек из 38 стран Азии, Америки, Европы и Австралии.

Всем участникам, сумевшим дойти до финиша, вручили памятные медали, а победили получили вдобавок и денежные призы. Призовой фонд составил 1,9 миллионов тенге.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане футболистов начнут проверять на допинг. Проверки будут проводить как после матчей, так и во время командных тренировок. К нарушителям могут применить самые жесткие меры.

Теги:
марафон, забег, Казахстан, Узбекистан, спорт, Алматы, Марафон



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