Бегуны из Узбекистана пришли первыми в забеге в Алматы

Марафон проводится в Казахстане в седьмой раз, в этом году на дистанцию вышли 15 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Двое марафонцев из Узбекистана — Владислав Мамедов и Ортык Маразанов стали победителями "Алматы Марафона", сообщает в понедельник портал "Новости Узбекистана".

Рамазанов занял третье место на главной дистанции соревнований — 42 километра 195 метров, уступив россиянину Николаю Григорову (второе место) и легкоатлету из Казахстана Михаилу Красилову. Владислав Мамедов участвовал в забеге впервые и занял первое место в своей возрастной категории и шестое — в абсолютном первенстве.

В этом году марафон провели в Казахстане уже в 7 раз. На дистанцию вышли 15 тысяч человек из 38 стран Азии, Америки, Европы и Австралии.

Всем участникам, сумевшим дойти до финиша, вручили памятные медали, а победили получили вдобавок и денежные призы. Призовой фонд составил 1,9 миллионов тенге.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане футболистов начнут проверять на допинг. Проверки будут проводить как после матчей, так и во время командных тренировок. К нарушителям могут применить самые жесткие меры.