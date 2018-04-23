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Синхронное плавание.

Узбекистанка победила на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Очередной этап Мировой серии пройдет в Токио с 27 по 30 апреля

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Хонзадахон Тошхуджаева завоевала "золото" в сольной программе на этапе Мировой серии Международной федерации водных видов спорта (FINA) по синхронному плаванию в Пекине, который проходил с 20 по 22 апреля. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

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Тошхуджаева уступила соперницам в технической программе соло, однако заняла первое место в произвольной, показав результат 81,9333. На второй строчке оказалась спортсменка из Словакии Нада Дабусова (80,8667), на третьей позиции — малазийка Ган Хуа Вей.

Сборная Узбекистана оказалась на первом месте и в дисциплине Highlight. А также завоевала бронзовую медаль в произвольной группе, уступив Китаю и Словакии.

Мировая серия FINA состоит из десяти этапов. Необходимо принять участие минимум в четырех. Затем по набранным очкам определяется позиция государства в мировом рейтинге. В 2017 году Узбекистан был на третьем месте.

Следующий этап Мировой серии пройдет в Токио с 27 по 30 апреля. Заключительный этап состоитсяв Ташкенте с 29 июня по 1 июля.

Теги:
синхронное плавание, Пекин



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