Узбекистанка победила на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Хонзадахон Тошхуджаева завоевала "золото" в сольной программе на этапе Мировой серии Международной федерации водных видов спорта (FINA) по синхронному плаванию в Пекине, который проходил с 20 по 22 апреля. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Сборная Узбекистана оказалась на первом месте и в дисциплине Highlight. А также завоевала бронзовую медаль в произвольной группе, уступив Китаю и Словакии.
Мировая серия FINA состоит из десяти этапов. Необходимо принять участие минимум в четырех. Затем по набранным очкам определяется позиция государства в мировом рейтинге. В 2017 году Узбекистан был на третьем месте.
Следующий этап Мировой серии пройдет в Токио с 27 по 30 апреля. Заключительный этап состоитсяв Ташкенте с 29 июня по 1 июля.