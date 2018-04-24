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Футбол. Лига чемпионов. Финал. Матч Реал - Атлетико

Представители клуба "Реал Мадрид" прилетят в Ташкент 22 мая

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Ранее Real Madrid Foundation и Ассоциация футбола Узбекистана в рамках программы Clinics согласовали проведение курсов для детей и тренеров в РУ и Испании

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Менеджеры клуба "Реал Мадрид" прилетят в Ташкент 22 мая для того, чтобы предварительно осмотреть место создания футбольной академии в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета республики.

Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов и спортивный директор Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Фернандо Йерро
© НОК Узбекистана
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Также в ходе визита испанской делегации состоится встреча с руководством Ассоциации футбола Узбекистана и пресс-конференция.

В январе 2018 года президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахматджанов посетил Испанию, где была достигнута договоренность об открытии в узбекской столице филиала академии "Реал Мадрид".

Кроме того, Real Madrid Foundation и АФУ в рамках программы Clinics согласовали проведение курсов для детей и тренеров в Узбекистане и Испании.

Теги:
футбол, Реал Мадрид, Испания, Узбекистан



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