Кубок мира по конкуру впервые открылся в Ташкенте

С 27 по 29 апреля на базе конного спорта "Аллюр" пройдет первый отборочный этап Кубка мира.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На базе конного спорта "Аллюр" в Ташкенте открылся первый отборочный этап Кубка мира по конкуру, он продлится до 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

"В этапе Кубка мира примут участие около 100 наездников, в том числе из Кыргызстана и Казахстана. Согласно программе, 27 апреля перед стартом пройдет пресс-конференция. Состязания начнутся в 11:00. На следующий день пройдет торжественная церемония открытия турнира", — говорится в сообщении на сайте.

В этом году Узбекистан впервые на Азиатском континенте принимает престижные соревнования по конкуру FEI World Jumping Challenge Final. Для республики это серьезный шаг в развитии конного спорта и коневодства, он дает возможность войти в элиту мирового спорта.

Конкур считается одним из самых зрелищных из конных состязаний. Он представляет собой преодоление препятствий определенной сложности в определенном порядке на специальном поле. Соревнования по конкуру FEI World Jumping Challenge в 2001 году предложила проводить немецкая компания PSI.