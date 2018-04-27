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Международный конный турнир

Кубок мира по конкуру впервые открылся в Ташкенте

© Sputnik / Владимир Вяткин
Спорт
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С 27 по 29 апреля на базе конного спорта "Аллюр" пройдет первый отборочный этап Кубка мира.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. На базе конного спорта "Аллюр" в Ташкенте открылся первый отборочный этап Кубка мира по конкуру, он продлится до 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

"В этапе Кубка мира примут участие около 100 наездников, в том числе из Кыргызстана и Казахстана. Согласно программе, 27 апреля перед стартом пройдет пресс-конференция. Состязания начнутся в 11:00. На следующий день пройдет торжественная церемония открытия турнира", — говорится в сообщении на сайте.

В этом году Узбекистан впервые на Азиатском континенте принимает престижные соревнования по конкуру FEI World Jumping Challenge Final. Для республики это серьезный шаг в развитии конного спорта и коневодства, он дает возможность войти в элиту мирового спорта.

Конкур считается одним из самых зрелищных из конных состязаний. Он представляет собой преодоление препятствий определенной сложности в определенном порядке на специальном поле. Соревнования по конкуру FEI World Jumping Challenge в 2001 году предложила проводить немецкая компания PSI.

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Теги:
конкур, Соревнования, Узбекистан, Спорт



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