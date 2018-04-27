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Ялта, Крым, морской пейзаж

Юные футболисты из Ташкента поедут в Крым на международный турнир

© Foto: pixabay / PRIKOLNIY
Спорт
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Спортсмены из ташкентского клуба "Спартак" будут соревноваться с командами из Молдовы и России.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Футболисты из Ташкента поедут в Крым на Международный детско-юношеский турнир по футболу "Кубок Артека — 2018", который пройдет с 29 апреля по 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ "Артек".

Юные спортсмены из ташкентского ФК "Спартак" выступят против соперников из Молдовы и России.

"Артек" как детская столица России собрал юниорские команды лучших клубов страны и других желающих государств. Соревнования дадут бесценный опыт как крымской сборной, так и нашим гостям", — считает директор МДЦ Алексей Каспржак.

Всего в турнире примут участие восемь команд.

Теги:
футбол, Крым



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