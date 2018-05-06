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Азиз Абдугафуров после боя с Дмитрием Чудиновым

Узбекистанцы разгромили соперников на вечере бокса в Ташкенте

© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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Узбекские боксеры одержали восемь побед в восьми поединках, а Азизбек Абдугафуров стал обладателем серебряного пояса WBC.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. На вечере профессионального бокса в Ташкенте все узбекские боксеры победили соперников с явным преимуществом. В главном поединке Азизбек Абдугафуров завоевал серебряный пояс WBC.

Соперником узбекского боксера оказался россиянин Дмитрий Чудинов. В двенадцатираундовом поединке узбекистанец был признан победителем единогласным решением судей — общий счет боя 118-110, 118-110, 117-111.

Соотечественники Абугафурова также не подвели болельщиков, пришедших в этот вечер поддержать своих спортсменов. Все боксеры одержали победы над соперниками, большинство досрочно завершив поединки.

Так, вышедший Джамшид Наджмиддинов в первом же раунде отправил в технический нокаут боксера из Грузии Анзора Гамгебели. Бой был остановлен после того, как его соперник трижды оказался в нокдауне.

Узбекский боксер Азизбек Абдугофуров
Из личного архива Азизбека Абдугофурова
Боксер Абдугофуров: узбекская школа - одна из лучших в мире
Бекзод Турсунбоев, дебютировавший в профессиональном боксе, нокаутировал индонезийского Роя Мухлиса в первом же раунде. Таким же образом досрочно закончил свой поединок Улугбек Сабиров, не оставивший шансов спортсмену из Грузии Жоржи Унгиадзе.

Умид Рустамов в третьем раунде сломил сопротивление еще одного грузинского боксера — Давида Рибакони. Рефери вынужден был остановить бой после второго нокдауна. Еще одного представителя Грузии Хвича Гиголашвили победил по очкам Олим Назаров — итог поединка 100-91, 100-90, 100-90.

Также успех праздновали Джасур Ахмаджонов, одолевши индонезийца Стеви Онгена Фердинандуса со счеом 80:70, 80:71, 80:70 и обладатель серебряного пояса WBC Кудратилло Абдукахоров, который в восьмираундовом поединке оказался сильнее Тваха Кидуку из Танзании — 80:72, 80:72, 80:72.

Таким образом, хозяева ринга одержали безоговорочную общекомандную победу со счетом 8:0, подарив настоящий праздник многочисленным болельщикам.

Теги:
Ташкент, Бокс



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