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Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета завоевал серебряную медаль Кубка мира

Сервер Ибрагимов завоевал первую для Узбекистана квоту Паралимпиады в Токио

Паралимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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Узбекистанец стал вторым в стрельбе из пистолета на 10 метров на Кубке мира в южнокорейском Чхонджу.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Стрелок Сервер Ибрагимов стал серебряным призером Кубка мира по пулевой стрельбе и завоевал для Узбекистана первую лицензию на участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Кубок мира проходит 3-12 мая в южнокорейском городе Чхонджу.

  • Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета завоевал серебряную медаль Кубка мира
    Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета завоевал серебряную медаль Кубка мира
    Паралимпийский комитет Узбекистана
  • Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета завоевал серебряную медаль Кубка мира
    Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета завоевал серебряную медаль Кубка мира
    Паралимпийский комитет Узбекистана
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Паралимпийский комитет Узбекистана
Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета завоевал серебряную медаль Кубка мира

Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета на 10 метров завоевал серебряную медаль с результатом 236.8, уступив 1-е место китайцу Янг Чао (237.2) и обойдя другого спортсмена из Поднебесной Хуан Хинга (215.0). Этот результат позволил Ибрагимову завоевать для Узбекистана первую лицензию на участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

В Кубке мира участвуют более 50 сильнейших спортсменов-паралимпийцев из 25 стран мира.

 

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Токио, Южная Корея, Стрелковый спорт



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