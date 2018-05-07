Сервер Ибрагимов завоевал первую для Узбекистана квоту Паралимпиады в Токио

Узбекистанец стал вторым в стрельбе из пистолета на 10 метров на Кубке мира в южнокорейском Чхонджу.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Стрелок Сервер Ибрагимов стал серебряным призером Кубка мира по пулевой стрельбе и завоевал для Узбекистана первую лицензию на участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Кубок мира проходит 3-12 мая в южнокорейском городе Чхонджу.

Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета завоевал серебряную медаль Кубка мира Паралимпийский комитет Узбекистана

Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета завоевал серебряную медаль Кубка мира Паралимпийский комитет Узбекистана 1 / 2 Паралимпийский комитет Узбекистана Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета завоевал серебряную медаль Кубка мира

Сервер Ибрагимов в стрельбе из пистолета на 10 метров завоевал серебряную медаль с результатом 236.8, уступив 1-е место китайцу Янг Чао (237.2) и обойдя другого спортсмена из Поднебесной Хуан Хинга (215.0). Этот результат позволил Ибрагимову завоевать для Узбекистана первую лицензию на участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

В Кубке мира участвуют более 50 сильнейших спортсменов-паралимпийцев из 25 стран мира.