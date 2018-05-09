Также в гонке примут участие велосипедисты из России, Италии, Дании, Грузии, Казахстана, Чехии, Японии, Литвы и Греции.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Узбекские гонщики стартуют на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, сообщает РИА Новости.

Спортсмены из Узбекистана будут соревноваться с российскими призерами Олимпийских игр Денисом Дмитриевым, Анастасией Войновой и Дарьей Шмелевой.

Также в гонке примут участие велосипедисты из Италии, Дании, Грузии, Казахстана, Чехии, Японии, Литвы и Греции.

Напомним, в феврале велосипедисты из Узбекистана стали призерами чемпионата Азии по велоспорту на треке в малайзийском Куала-Лумпуре.