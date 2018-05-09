Волгоград на ЧМ по футболу ожидает 120 тысяч иностранных болельщиков

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. На период чемпионата мира по футболу в Волгограде ожидают порядка 120 тысяч болельщиков из других стран, сообщает РИА Новости.

В июне в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена" состоятся четыре матча группового турнира чемпионата мира: Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет и Япония – Польша.

"Город готов к чемпионату мира. Сегодня проводим финал Кубка России, ждем 45 тысяч зрителей. Осталось подготовить территорию вокруг стадиона в течение двух недель. Ждем всех болельщиков из любого уголка нашей страны и из других стран, ожидаем около 120 тысяч болельщиков из-за рубежа. У нас подготовлено порядка полутора тысяч волонтеров", — заявил мэр города Андрей Косолапов.

Также глава города уточнил, что стоимость стадиона "Волгоград Арена" — порядка 16 миллиардов рублей, строительство которого на 100% профинансировано из федерального бюджета.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018>>