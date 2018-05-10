В Ташкенте пройдет женский велотур

Поучаствовать в мероприятии могут женщины и девушки в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие свой велосипед.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Комитет женщин совместно с Федерацией велоспорта Узбекистана 12 мая проведут велотур "Здоровая семья — богатство общества", приуроченный к Международному дню семьи, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Узбекистана.

В велопробеге смогут поучаствовать женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Их разделят на три категории: от 18 до 30 лет, от 31 года до 44 лет и старше 45 лет.

Маршрут начнется от торгового центра "Корзинка Авиатор" в Яшнабадском районе и пройдет через улицу Мирзо Улугбека, а затем участники проедут через перекресток с улицей Тараккиет и вернутся обратно к точке старта.

Чтобы присоединиться к велотуру, необходимо иметь личный велосипед.

Регистрация будет проходить с 7:00 до 9:00. Заезд начнется в 10:00.