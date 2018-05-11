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Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя

Узбекистанцы поборются за победу в турнире "Будущее зависит от тебя"

Sputnik / Стас Этвеш
Спорт
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В футбольных соревнованиях среди воспитанников детских домов, проходящих в Москве, примут участие 24 команды из 21 государства — девушки и парни в возрасте от 14 до 17 лет.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана поборется за победу на всероссийском футбольном турнире среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

В соревнованиях, проходящих в Москве, примут участие 24 команды из 21 государства — девушки и парни в возрасте от 14 до 17 лет. В мужской категории представлены 12 команд из России, Беларуси, Бразилии, Бурунди, Египта, Индонезии, Кении, Либерии, Непала, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя
Spuntik / Стас Этвеш
Сборная Узбекистана на турнире "Будущее зависит от тебя"
По словам тренера сборной Узбекистана Джамшида Асадова, в команду вошли ребята, которые стали лучшими игроками турнира среди воспитанников пяти домов "Мехрибонлик". Он рассказал, что в основном мальчишки занимаются футболом по три года, но готовилась к соревнованиям команда около месяца.

Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя
Spuntik / Стас Этвеш
Сборная Узбекистана на турнире "Будущее зависит от тебя"
По результатам жеребьевки сборная Узбекистана попала в группу А вместе с представителями Пакистана и России. Первый матч юные узбекские футболисты проведут 12 мая против Пакистана. Финал и матч за третье место состоятся 16 мая.

На церемонии открытия турнира 11 мая присутствовали важные гости, которые произнесли напутственные слова для участников: тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, легенда российского футбола Алексей Смертин и другие.

Теги:
Москва, Узбекистан, Россия, Футбол



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