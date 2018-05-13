19:53 13 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Игроки сборной Узбекистана на чемпионате мира среди детей-сирот Будущее зависит от тебя

Юные футболисты-герои, или Как сборная Узбекистана вышла в полуфинал

Sputnik
Спорт
Получить короткую ссылку
20990

На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" команда из Узбекистана не перестает поражать своих болельщиков: футболисты, обыграв, сборную Непала, вышли в полуфинал соревнований.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В воскресенье, 13 мая, на "Сапсан-Арене" стадиона "Локомотив" в Москве состоялся матч четвертьфинала между сборными Узбекистана и Непала.

В результате узбекистанцы выиграли со счетом 2:1.

На чемпионате мира среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Sputnik
На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Героем игры стал Руслан Котов, который в жестком сражении за мяч травмировал ногу. Ему даже понадобилась помощь врачей. В результате был назначен пенальти. Этим шансом сумел воспользоваться Руслан Караханян, который и забил второй гол в ворота противника.

На чемпионате мира среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Sputnik
На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Что же касается Руслана Котова, то тренер команды Джамшид Асадов, не сдерживая эмоций, выразил ему сердечную благодарность за игру, поднял на руках и крепко обнял.

на чемпионате мира среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Sputnik
на чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Отметим, что на матче присутствовал консул Узбекистана в Москве. После игры он также благодарил ребят за игру и с удовольствием фотографировался с тренерским штабом.

На чемпионате мира среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Sputnik
На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Напомним, что во вчерашних групповых играх узбекистанцы обыграли сборную России и сыграли вничью со сборной Пакистана.

Впереди встреча с футболистами из Бурунди.

На чемпионате мира среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Sputnik
На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Теги:
Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Уничтожение клопов в Адзюбже
    По всем фронтам

    Замминистра сельского хозяйства Абхазии рассказал, как в республике идет борьба с мраморным клопом - опасным вредителем, который угрожает урожаю.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • доступ запрещен полиция
    Неподъемный кредит

    В Кишиневе мужчина застрелился в офисе кредитной компании — в этот день у него должны были отобрать квартиру в счет долга, который тот не успел погасить.

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Красная дорожка перед премьерой фильма Лето на 71-ом Каннском кинофестивале (9 мая 2018). Канны, Франция
Дневник Канн. Лица, образы, наряды...
Екатеринбург Арена примет 4 матча чемпионата мира
"Екатеринбург Арена": стадион примет четыре матча Чемпионата мира
Таможенные правила России 2018 года
Как избежать приключений на границе: собираемся в Россию по всем правилам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054