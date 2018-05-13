Юные футболисты-герои, или Как сборная Узбекистана вышла в полуфинал

На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" команда из Узбекистана не перестает поражать своих болельщиков: футболисты, обыграв, сборную Непала, вышли в полуфинал соревнований.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В воскресенье, 13 мая, на "Сапсан-Арене" стадиона "Локомотив" в Москве состоялся матч четвертьфинала между сборными Узбекистана и Непала.

В результате узбекистанцы выиграли со счетом 2:1.

Sputnik На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Героем игры стал Руслан Котов, который в жестком сражении за мяч травмировал ногу. Ему даже понадобилась помощь врачей. В результате был назначен пенальти. Этим шансом сумел воспользоваться Руслан Караханян, который и забил второй гол в ворота противника.

Sputnik На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Что же касается Руслана Котова, то тренер команды Джамшид Асадов, не сдерживая эмоций, выразил ему сердечную благодарность за игру, поднял на руках и крепко обнял.

Sputnik на чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Отметим, что на матче присутствовал консул Узбекистана в Москве. После игры он также благодарил ребят за игру и с удовольствием фотографировался с тренерским штабом.

Sputnik На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Напомним, что во вчерашних групповых играх узбекистанцы обыграли сборную России и сыграли вничью со сборной Пакистана.

Впереди встреча с футболистами из Бурунди.