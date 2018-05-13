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На чемпионате мира среди детей-сирот Будущее зависит от тебя

Героизм на зеленом поле: Узбекистан - в полуфинале чемпионата мира

Sputnik
Спорт
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Генеральный консул посольства Узбекистана в России Мехриддин Хайриддинов заявил, что он стал свидетелем героической борьбы, а спортсмены проявили истинный узбекский дух и волю.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik, Дилшодбек Аскаров. Сегодня Узбекистан в рамках чемпионата мира по футболу среди воспитанников детских домов сыграл в четвертьфинале против команды Непала.

Когда я пришел на "Сапсан Арену", было около девяти утра. Игры начинаются в десять часов, и я решил, что зря пришел так рано. Однако уже скоро я обрадовался этому факту, потому мимо меня прошли все команды.

Я наблюдал за их прибытием. Это были 14-летние мальчики и девочки, самому старшему 17 лет. Их лица полны чистоты и добра. Когда смотришь в их глаза, понимаешь одну правду: несмотря на цвет кожи, национальность, расу, все дети в мире одинаковы. Взглянув на них, захотелось отдать этот неспокойный мир в их руки, чтобы они берегли его.

С этими мыслями я слежу за будущими звездами. Я ищу парней из Узбекистана и вижу ребят, сидящих посреди поля. Их лица горячие, знакомые. Иду к ним. Да, я не ошибся — это узбекистанцы. Мы здороваемся как старые знакомые.

Я попросил поделится мнением по поводу вчерашних матчей.

Сборная Узбекистана на Чемпионате Мира по футболу среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Sputnik
"Сборной будущего" Узбекистана никто не смог забить
Парень, представившийся как Данил Шаплов, говорит, что играет в футбол уже пять лет. По его словам, вчерашний матч с Пакистаном был трудным. А вот в игре против России они смогли продемонстрировать свой потенциал.

"Мне нравится футболист Пауло Дибала. В будущем мечтаю стать профессиональным футболистом и защищать честь Узбекистана", — говорит он.

До начала игры осталось полчаса, и я забеспокоился, что они продолжают все также спокойно сидеть и следить за игрой других команд. "Неужели они не будут тренироваться перед игрой, разве нет у них желания выиграть", — думаю я про себя.
Но беспокойство было напрасным. За двадцать минут до начала игры все ребята встали и начали тренироваться. Теперь моим взорам предстали профессиональные футболисты, а не дети.

На чемпионате мира среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Sputnik
На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Наконец рефери дал старт, и непальская команда начала атаковать. Перед обоими воротами по очереди возникали опасные моменты. Непальский вратарь несколько раз спасал команду от голов своими сейвами.

В конце первого тайма узбекистанец Руслан Котов открыл счет после углового удара. Но через несколько минут непальцы сравняли счет.

Не могу не отметить поддержку болельщиков: на протяжении первого тайма одна женщина из Непала так громко поддерживала своих соотечественников, что на стадионе постоянно и всем без исключения был слышен ее голос.

Вторая половина матча была более нервной. Временами непальские футболисты были настолько грубы, что врачи были вынуждены выбегать на поле. Тем не менее молодые футболисты из Узбекистана продолжили игру, проявив свою волю.

Кульминационный момент произошел в последнюю минуту второго тайма. Непальцы грубо остановили автора первого гола Руслана Котова на своей штрафной площадке и судья назначил пенальти.

На чемпионате мира среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Sputnik
На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Не будет преувеличением сказать, что после гола из пенальти Руслана Караханяна количество журналистов на поле превысило число игроков. Даже судья на мгновение растерялся. Однако он быстро пришел в себя и объявил: "Пресса, у вас еще будет время, пожалуйста, освободите поле".

Главный тренер сборной Узбекистана Джамшид Асадов в интервью перед игрой заявил, что команда участвует в этом соревновании впервые и собирается остаться в истории узбекского футбола. Действительно, сборная Узбекистана достойно себя показала и вышла в полуфинал.

На чемпионате мира среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
© sputnik Sputnik
На чемпионате мира среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

За матчем следили и сотрудники посольства Узбекистана в России.

Генеральный консул посольства Узбекистана в России Мехриддин Хайриддинов сказал, что сегодня он стал свидетелем героической борьбы, а спортсмены проявили истинный узбекский дух и волю.

"Сегодняшняя победа свидетельствует о том, что в нашей стране большое внимание уделяется спорту, в частности футболу. Мы пришли поддержать наших парней. Для нас они уже чемпионы", — сказал Хайриддинов.

Завтра игроки сборной Узбекистана сыграют в полуфинале со сборной Бурунди.

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Теги:
Узбекистан, Спорт



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