Боксер Шохжахон Эргашев станет знаменосцем на Азиатских играх — 2018

Кроме того, спортсмену было предложено принять участие в Азиатских и Олимпийских играх.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Профессиональный боксер Шохжахон Эргашев понесет знамя Узбекистана на церемонии открытия Азиатских игр, которые пройдут в Индонезии.

С таким предложением к спортсмену обратился глава Национального олимпийского комитета Умид Ахматджанов, сообщает пресс-служба НОК республики.

Кроме того, спортсмену было предложено принять участие в Азиатских и Олимпийских играх.

В ходе беседы Умид Ахматджанов отметил, что НОК готов всячески поддерживать боксера, в том числе и решать необходимые финансовые вопросы. От боксера же требуется одно — достойно выступать на международной арене.

"Таких ребят, как Эргашев, мало. Не каждый может повторить его результаты. Он должен поехать в этом году на Азиатские игры в Индонезию… Мы ждем от него только лишь достойного выступления", — отметил Ахматджанов.

Обладатель пояса WBA International Эргашев с радостью принял предложение и выразил благодарность за внимание.

Он отметил, что собирается победить сильнейшего боксера и стать обладателем пояса чемпиона, чтобы этой победой порадовать соотечественников.