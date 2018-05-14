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Исполнительный директор федерации регби Узбекистана Анатолий Широв

Комиссар из Узбекистана впервые поедет на чемпионат Азии по регби

Пресс-служба Федерации регби Узбекистана
Спорт
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Анатолий Широв будет работать на матчах III Центрального дивизиона чемпионата Азии, которые пройдут 16 и 19 мая 2018 года в Алматы (Казахстан).

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Исполнительный директор Федерации регби Узбекистана Анатолий Широв впервые в истории узбекского регби будет работать в качестве комиссара на матчах чемпионата Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Заместитель начальника управления международных отношений Ассоциации футбола Узбекистана Алим Арифов получил приглашение работать в качестве комиссара на предстоящем турнире в России.
© Пресс-служба НОК
На ЧМ-2018 впервые в истории будет работать комиссар из Узбекистана
Широв будет работать на матчах III Центрального дивизиона чемпионата Азии, которые пройдут 16 и 19 мая 2018 года в Алматы (Казахстан). Участие в этом дивизионе примут национальные регбийные сборные Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Пакистана.

Матчи будет обслуживать международная бригада судей из Гонконга, Канады, Малайзии, Сингапура, Великобритании и Иордании.

"Для меня большая честь получить приглашение от Азиатского союза регби. Оказание такого доверия говорит о серьезном отношении к нам со стороны международного сообщества и определенных успехах Федерации регби Узбекистана на международной арене", — отметил Анатолий Широв.

Чемпионат Азии по регби среди мужских команд состоит из нескольких дивизионов: TOP-3, I Division, II Division, III Division West, III Division East, III Division Central.

Команда, занявшая первое место в определенном дивизионе, переходит в вышестоящий, а занявшая последнее место спускается в нижестоящий дивизион.

Напомним, что Федерация регби Узбекистана стала полноправным членом Азиатского союза регби в 2006 году. В настоящее время представители Узбекистана входят в состав комитета по развитию, комитета по соревнованиям и медицинский комитет Азиатского союза регби. В 2014 году Узбекистан стал полноправным членом Международного совета регби (IRB).

Теги:
Узбекистан, Спорт



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