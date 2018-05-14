Просто фантастика: как Узбекистан вышел в финал международного турнира

Корреспондент Sputnik побывал на победном для сборной Узбекистана полуфинале международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя".

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik, Лев Рыжков. На международном турнире по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" сборная Узбекистана одержала удивительную победу над командой Бурунди и вышла в финал.

В финал без потерь

На церемонии открытия турнира мы познакомились с тренером сборной Узбекистана Джамшидом Асадовым. Я спросил его: "Вам достались самые тяжелые соперники: чемпион прошлого года Пакистан, сборная России. Вы не боитесь?". Тренер, помню, ответил "Будем играть, а не бояться".

Каюсь, я тогда совсем не знал, что такое сборная Узбекистана, а бахвальство перед битвой свойственно многим. Но в какой-то момент выяснилось, что со стороны узбекистанских юниоров как раз никакого хвастовства и не было. Они действительно стали играть и побеждать.

В соперники сборной Узбекистана достались самые сильные команды чемпионата. И пройти их узбекским юниорам удалось, не пропустив в свои ворота ни одного мяча.

В четвертьфинале Узбекистану противостоял Непал, которому прочили встречу в финале с чемпионом прошлого года — Пакистаном. Но после поединка с узбекскими парнями гималайским гостям пришлось забыть о чемпионских амбициях.

А в полуфинале с Узбекистаном встречалась сборная Бурунди. Что можно сказать об этой сборной? На старте турнира бурундийцев никто особо не воспринимал всерьез. Но потом в групповом турнире они внезапно одолели Бразилию, затем выиграли у фаворита группы — сборной Индонезии. А в четвертьфинале разгромили Беларусь 3:0.

Откуда не ждали

Первый период прошел в высочайшем напряжении: то бурундийцы шли на штурм ворот, то игроки из Узбекистана. Но гол не удалось забить никому. После первого периода счет оставался 0:0.

Болельщики у команд были. На трибунах сидели солидные бурундийцы. Шуметь не шумели, но своим аплодировали. А вот сборную Узбекистана поддерживали, наверное, все остальные команды: и сборная Беларуси, и сборная России. Даже непальцы. В какой-то момент, ближе к концу матча, поддержка пришла откуда не ждали — болеть за Узбекистан пришла женская сборная США.

И вот, наконец, после безукоризненной комбинации и стремительной атаки Узбекистан забил в ворота Бурунди гол. Африканцы перешли к острейшим контратакам и в какой-то момент почти достигли своего — мяч запрыгал по штрафной площадке и то ли влетел в ворота, то ли нет. Арбитрам даже пришлось пересматривать видеозапись, чтобы убедиться, что нет, линию ворот мяч не пересекал. Когда прозвучал финальный свисток, забитый узбекистанцами мяч оставался единственным.

Низкий поклон

А потом началось ликование. Казалось, все, кто был на "Сапсан-Арене", бросилась поздравлять сборную Узбекистана и обнимать юных игроков. Тренер юниоров Джамшид Асадов так просто встал на колени посреди поля и застыл в низком поклоне.

"Больше всего я волновался до начала игры и сейчас, после финального свистка, — рассказал Sputnik Джамшид Асадов. — Это фантастика. Вся команда молодцы! Как герои играли! Спасибо большое ребятам. Они выполнили все задачи, которые я перед ними ставил. Больше 100% выполнили. Победу посвящаем народу Узбекистана и президенту Шавкату Мирзиёеву".

Узбекистан стал первой командой, вышедшей в финал. Вторым финалистом оказался Пакистан — победитель прошлого года. 16 мая станет известно, удастся ли пакистанцам удержать титул или придется уступить его Узбекистану.

Кстати, в рамках турнира Узбекистан и Пакистан уже играли. Встреча закончилась со счетом 0:0. Так что гадать бесполезно. Можно только болеть и желать победы в финале.