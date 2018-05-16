Узбекистан — чемпион международного турнира по футболу

В главном поединке встречались сборные Пакистана и Узбекистана, игравшие в одной группе. Победителя удалось выявить лишь в серии пенальти. Героем матча стал вратарь Узбекистана Сергей Исламов.

ТАШКЕНТ 16 мая — Sputnik. В финальном поединке против команды Пакистана узбекистанцы показались настоящий характер и сражались до последней минуты встречи.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Сначала Руслан Котов открыл счет, получив при этом травму при столк6новении с голкипером. Затем пакистанцы отыгрались.

На протяжении второго тайма футболисты в зеленых футболках доминировали на поле, имея несколько реальных шансов забить. Несколько раз буквально спас свою команду голкипер команды из Узбекистана Сергей Исламов.

Узбекистан отвечал редкими контратаками, но также успеха не добился.

© Sputnik . Вратарь команды Узбекистана Сергей Исламов после победы в финале

Все решилось в серии пенальти. По пять ударов соперники выполнили безупречно. Шестой пенальти бил голкипер узбекистанцев Сергей Исламов, который развел мяч и своего визави в воротах.

А затем Исламов, который до последнего реагировал на летящий мяч и был неоднократно близок к его отражению, взял удар пакистанского футболист и принес победу своей команде.

По итогам соревнований Защитник Азиз Эсенбаев признан лучшим защитником, а Руслан Котов — лучшим нападающим турнира.