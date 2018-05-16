Сон в ногу: как футболисты из Узбекистана стали героями турнира в Москве

Какой сон видел вратарь сборной Узбекистана перед финалом международного турнира "Будущее зависит от тебя" против Пакистана, и что говорил ему тренер перед серией пенальти, выяснил корреспондент Sputnik.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik, Ксения Набаткина. Сборная Узбекистана смогла одолеть соперников из Пакистана в финале международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" только в серии пенальти, героями встречи стали вратарь Сергей Исламов и нападающий Руслан Котов.

Перед началом решающих матчей юные футболисты в возрасте от 14 до 17 лет из 21 страны мира получили возможность задать вопрос экс-игроку сборной Бразилии, чемпиону мира 2002 Жилберту Силве. Мальчиков и девочек интересовало, где взять мотивацию, когда что-то идет не так, как стать профессиональным футболистом, кто был кумиром для прославленного игрока, и готов ли он возглавить брестское "Динамо".

От сборной Узбекистана к микрофону вышел вратарь Сергей Исламов и начал сразу с волнующего многих вопроса: кто выиграет Лигу Чемпионов, "Ливерпуль" или "Реал"?

"Все делают ставку на "Реал", но считаю, что у "Ливерпуля" и Мохамеда Салаха есть все шансы", — ответил Силва.

Однако следующий вопрос от узбекистанца оказался еще более острым: что чувствовал прославленный игрок, когда Бразилия разгромно уступила Германии 1:7 в полуфинале чемпионата мира — 2014? И сможет ли такое когда-нибудь повториться.

"Это, конечно, был шок для всех в нашей стране, но в то же время возможность что-то переосмыслить и изменить. Надеюсь, это больше не повторится", — признался Силва.

Спустя примерно час Сергею Исламову пришлось доказывать, что он не растеряется не только перед чемпионом мира, но и на газоне московской "Спасан Арены" во время опасных атак сборной Пакистана — выручал свою команду вратарь неоднократно.

Среди полевых игроков героем матча суждено было стать Руслану Котову. В середине первого тайма он открыл счет в этой встрече, но не успели смолкнуть радостные крики трибун, как стало понятно, что форвард так и остался лежать рядом с воротами. Тренер сборной Узбекистана Джамшид Асадов в два прыжка оказался на поле, подхватил своего травмированного футболиста на руки и помчался с ним к бровке. Но парень рвался в бой: спустя несколько минут он уже был готов вернуться в игру.

"Что случилось?", — обратился к нему ведущий мероприятия и по совместительству комментатор матча.

"Пнули по ноге, когда забивал", — ответил Руслан.

"Как ты сейчас, готов продолжать играть?", — переспросил ведущий.

"Я помогу своей команде", — уверенно заявил футболист.

Правда вернуться в игру ему удалось ненадолго — травма все-таки дала о себе знать. Когда Руслан во второй раз оказался на газоне за бровкой, к нему бросились ребята из сборной Беларуси — кто-то утешал, кто-то предлагал эластичный бинт. Кстати, остальные представители белорусской команды активно поддерживали Узбекистан с трибун.

В целом, атмосфера финала была такой, что казалось, будто на поле решается судьба настоящего Кубка мира, который совсем скоро разыграют в России.

Когда основное время закончилось со счетом 1:1 и стало понятно, что победителя определит серия пенальти, тренер сборной Узбекистана бросился к вратарю Сергею Исламову, обхватил его голову руками и начал что-то страстно говорить, не обращая внимание на снующих вокруг многочисленных журналистов с камерами.

"Я сказал ему "не бойся". Он и так не боится, но я сказал еще раз ему: "Стой на месте. Я уверен — сегодня ты будешь героем". Так и получилось! Я замечал,что он и раньше хорошо отражал пенальти",- поделился Асадов.

Тренер признался, что к серии пенальти они с командой отдельно не готовились. Тем не менее, били все точно, в том числе и травмированный Руслан Котов, но и пакистанцы не промахивались. Пятым исполнять удар пошел вратарь Сергей Исламов. Он покатил мяч низом в ближний угол и забил своему пакистанскому коллеге по амплуа. А спустя минуту сам же поставил точку в игре, отразив пятый пенальти сборной Пакистана.

"Мне даже сон приснился перед матчем, что мы в финале играем со сборной Бразилии и выигрываем по пенальти. Я трудился изо всех сил. То, что сам пойду бить пенальти, если понадобится, я тоже планировал", — признался голкипер потом.

В минуты ликования на поле высыпали зрители, которые активно поддерживали узбекистанцев на протяжении всего матча. В воздух подбрасывали то вратаря Сережу, то тренера. А Руслан Котов просто рухнул на газон и не смог сдержать счастливых рыданий.

"Я занимаюсь футболом с 5 лет, а сейчас мне 16. Но такой международный турнир для меня впервые. Я волновался, но сейчас очень рад. Во время игры думал, что нога сломана, травма серьезная и не смогу продолжать играть", — поделился герой после матча.

Sputnik Международный турнир по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Тренер Асадов после игры тоже едва сдерживал слезы.

"Мы верили в себя, я верил в ребят. Спасибо большое вратарю, потому что он после первой игры получил травму плеча, терпел сильную боль. И в конце этой игры стал одним из героев матча. Все ребята молодцы, играли на все сто, без замен. Капитан наш остался в Ташкенте, ребята и за него старались. Нашим козырем была сплоченность, все друг друга поддерживали от начала до конца. И верили в победу. Вся страна молилась за нас, всем им спасибо за поддержку. А ребята просто золотые парни!", — рассказал он охрипшим от пережитых впечатлений голосом.

Кстати, узбекистанцам достался не только главный кубок соревнований, но и две индивидуальные награды: Азиз Есинбаев стал лучшим защитником туринра, а Руслан котов — лучшим нападающим.

После вручения заслуженного кубка, многочисленных фотосессий с трофеем, объятий с ребятами из других команд и торжественной церемонии закрытия победители вместе с другими участниками турнира отправились на речную прогулку по Москве-реке и праздничную вечеринку. Будем надеяться, что и в Узбекистане героев ожидает достойная встреча.

Sputnik / Ксения Набаткина Международный турнир по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя"

Напомним, на международном турнире "Будущее зависит от тебя" сборная Узбекистана попала в сложную группу А вместе с представителями Пакистана и России, но сумела преодолеть ее без единого пропущенного мяча. Далее будущие чемпионы турнира обыграли Непал в четвертьфинале, а минимальная победа над командой Бурунди позволила им выйти в финал.

Игры международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" проходили с 11 по 16 мая на стадионе "Сапсан-Арена" в Москве. Организаторы международных соревнований — компания "Мегафон" совместно с благотворительными организациями Street Child United и Save the Children.