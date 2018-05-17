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Сборная Узбекистана по футболу

Узбекистан остается на дне рейтинга ФИФА

© Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Сборная Узбекистана по-прежнему занимает 88-ю строчку среди 211 команд.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сохранила за собой 88-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Чуть меньше чем за месяц до чемпионата мира в России неизменными остались первые 47 позиций рейтинга. Возглавляют его по-прежнему действующий чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций — 2017 из Германии, вторую строчку занимает национальная команда Бразилии, третью — сборная Бельгии.

В десятку также вошли команды Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили и Польши.

Сборная России осталась на 66-м месте.

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (36-е место), Австралии (40-е место), Японии (60-е место), Южной Кореи (61-е место), Саудовской Аравии (67-е место), Китая (73-е место), Кыргызстана (75-е место), Сирии (76-е место), ОАЭ (81-е место), Ливана (82-е место), Омана (87-е место).

Топ-10, страны СНГ и Балтии в рейтинге ФИФА (апрель-2018)
© Sputnik /
Рейтинг ФИФА в апреле-2018
Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры.

Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.

Сборная Узбекистана не смогла напрямую пробиться на мировое футбольное первенство, которое пройдет в России в 2018 году.

В марте этого года национальная сборная республики сыграла вничью 1:1 с Сенегалом и уступила Марокко 0:2. Команда проведет товарищеские встречи со сборными Ирана (19 мая) и Уругвая (7 июня).

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, ФИФА, Футбол



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