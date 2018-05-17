Узбекистан остается на дне рейтинга ФИФА

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сохранила за собой 88-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Чуть меньше чем за месяц до чемпионата мира в России неизменными остались первые 47 позиций рейтинга. Возглавляют его по-прежнему действующий чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций — 2017 из Германии, вторую строчку занимает национальная команда Бразилии, третью — сборная Бельгии.

В десятку также вошли команды Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили и Польши.

Сборная России осталась на 66-м месте.

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (36-е место), Австралии (40-е место), Японии (60-е место), Южной Кореи (61-е место), Саудовской Аравии (67-е место), Китая (73-е место), Кыргызстана (75-е место), Сирии (76-е место), ОАЭ (81-е место), Ливана (82-е место), Омана (87-е место).