Узбекистан остается на дне рейтинга ФИФА

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу сохранила за собой 88-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Чуть меньше чем за месяц до чемпионата мира в России неизменными остались первые 47 позиций рейтинга. Возглавляют его по-прежнему действующий чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций — 2017 из Германии, вторую строчку занимает национальная команда Бразилии, третью — сборная Бельгии.
В десятку также вошли команды Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили и Польши.
NEW #FIFARanking— FIFA.com (@FIFAcom) May 17, 2018
🇩🇪Germany stay 🔝
🇰🇼Kuwait the biggest climbers 📈
🇵🇭Philippines hit record high 🙌
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Сборная России осталась на 66-м месте.
Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Ирана (36-е место), Австралии (40-е место), Японии (60-е место), Южной Кореи (61-е место), Саудовской Аравии (67-е место), Китая (73-е место), Кыргызстана (75-е место), Сирии (76-е место), ОАЭ (81-е место), Ливана (82-е место), Омана (87-е место).
Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.
Сборная Узбекистана не смогла напрямую пробиться на мировое футбольное первенство, которое пройдет в России в 2018 году.
В марте этого года национальная сборная республики сыграла вничью 1:1 с Сенегалом и уступила Марокко 0:2. Команда проведет товарищеские встречи со сборными Ирана (19 мая) и Уругвая (7 июня).