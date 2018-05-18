Боксеры спортклуба Минобороны стали вторыми в Казахстане

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Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел новый самолет Глава государства в аэропорту Ташкент ознакомился с возможностями и условиями сервиса Dreamliner Boeing-787. 354

Закон о персональных данных планируют принять в Узбекистане в 2019 году Согласно документу, обработка персональных данных невозможна без согласия гражданина, также запрещено интересоваться сведениями о национальности и политических убеждениях. 113