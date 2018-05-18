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Боксеры спортивного клуба Министерства обороны Узбекистана на международном турнире в Казахстане

Боксеры спортклуба Минобороны стали вторыми в Казахстане

Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Спорт
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С двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями команда республики уступила только хозяевам турнира.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Боксеры спортивного клуба Министерства обороны Узбекистана стали вторыми на международном турнире по боксу, посвященном памяти героя Советского Союза генерала армии С.Нурмагамбетова, сообщает пресс-служба Минобороны.

С двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями команда спортивного клуба Министерства обороны в общекомандном зачете заняла почетное второе место. На первом месте оказались хозяева турнира.

Боксеры спортивного клуба Министерства обороны Узбекистана на международном турнире в Казахстане
Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Боксеры спортивного клуба Министерства обороны Узбекистана на международном турнире в Казахстане

В турнире принимали участие 130 участников из Узбекистана, Казахстана, России, Таджикистана, Монголии, Кыргызстана.

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Теги:
Министерство обороны Узбекистана, Казахстан, Бокс



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