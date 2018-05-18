Боксеры спортклуба Минобороны стали вторыми в Казахстане

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Боксеры спортивного клуба Министерства обороны Узбекистана стали вторыми на международном турнире по боксу, посвященном памяти героя Советского Союза генерала армии С.Нурмагамбетова, сообщает пресс-служба Минобороны.
С двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями команда спортивного клуба Министерства обороны в общекомандном зачете заняла почетное второе место. На первом месте оказались хозяева турнира.
В турнире принимали участие 130 участников из Узбекистана, Казахстана, России, Таджикистана, Монголии, Кыргызстана.