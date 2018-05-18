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Сборная Узбекистана по футболу прибыла в Иран

Сборная Узбекистана прибыла на товарищеский матч в Иран

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Товарищеский матч между сборными Ирана и Узбекистана состоится 19 мая в 21:15 по Ташкенту на стадионе Озоди

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу после восьмичасового перелета прибыла в Тегеран, где 19 мая состоится товарищеский матч с национальной командой Ирана, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Узбекистана Тимур Кападзе вызвал на игру следующих футболистов: Вратари: Умид Эргашев("Насаф"), Ботирали Эргашев "Навбахор", Рахим Давронов ("Машъал").

Защитники: Рустам Ашурматов ("Бунёдкор"),Ислам Кабилов "Бунёдкор", Акрам Камилов ("Бунёдкор"), Дастан Турсунов ("Нефтчи"), Хожиакбар Алижонов ("Пахтакор"), Аббосжон Атаханов ("Металлург"), Дониёр Нарзуллаев "Насаф")

Полузащитники: Одил Хамробеков ("Насаф"), Азиз Ганиев ("Насаф"), Жавохир Сидиков "Коканд-1912", Азизбек Тургунбоев ("Навбахор"), Жасур Яхшибкев ("Пахтакор"), Жалолиддин Машарипов "Пахтакор", Ислам Кенжабаев ("Насаф"), Хуршид Гиёсов ("Бунёдкор"), Сардор Собирхужаев ("Бунёдкор").

Нападающие: Забихилло Уринбоев ("Металлург"), Андрей Сидоров ("Кызылкум").

Сборная Узбекистана на пути в Иран
Ассоциация футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана на пути в Иран

Товарищеский матч между сборными Ирана и Узбекистана состоится 19 мая в 21:15 по Ташкенту на стадионе Озоди.

Напомним, национальные команды Узбекистана и Ирана были в одной группе в третьем раунде отборочного этапа чемпионата мира — 2018. Иранцы дважды одержали победу: матч в Ташкенте закончился со счетом 1:0 в пользу гостей, а на выезде сборная Узбекистана уступила 0:2. Иран занял первое место в группе и квалифицировался на мундиаль напрямую, тогда как узбекистанцы не смогли пробиться на турнир.

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Узбекистана занимает 88-ю строчку, а команда Ирана — 36-ю.

Узбекистанцы также проведут товарищеский матч с Уругваем 7 июня.

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Теги:
Ассоциация футбола Узбекистана, Тегеран, Иран, Футбол



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