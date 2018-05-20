Неожиданные звезды: как узбекские мигранты удивили футбольный мир Петербурга

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В третьем дивизионе одного из сильнейших любительских футбольных турниров Санкт-Петербурга в формате 7 на 7 (по семь человек в команде) — "Спортинг-лиги" — с недавних пор играет команда "Лента", которая стала настоящим открытием соревнований. В составе этого клуба выступают сразу несколько трудовых мигрантов из Узбекистана. Мы пообщались с руководителем команды и двумя футболистами.

Вопреки расхожему мнению, российский любительский футбол давно перестал быть любительским. Огромное количество коллективов и сильнейшая конкуренция между клубами и организаторами турниров привели к тому, что ведущие команды давно приглашают в свои составы бывших профессионалов и ребят из дублей профессиональных клубов.

Игроки-лидеры в любительских командах зачастую получают призовые (а то и постоянную зарплату), а взносы за участие в крупных турнирах близки к 100 тысячам рублей за сезон. Большинство матчей снимается на видео, бывают даже прямые трансляции игр.

"Спортинг-лига" наряду с турнирами под эгидой Ole Promo — это два самых представительных турнира в Петербурге. С этого сезона в третий по силе дивизион любительского чемпионата заявился клуб "Лента", представляющий одноименную торговую сеть. Зимой эта команда попробовала свои силы в так называемой "Евролиге" — бюджетном турнире, который "Спортинг-лига" проводит для новичков и слабых команд, пока не дотягивающих до уровня третьего дивизиона.

© Фото: Павел Путинцев/ВК Капитан команды Павел Путинцев

"Лента" выступала в "Евролиге" под названием "Оксфорд". Таковы правила этого турнира: каждая команда должна взять себе название какого-нибудь европейского клуба. Составив серьезную конкуренцию фаворитам соревнований, команда решила заявиться непосредственно в "Спортинг-лигу", где снова показывает высокие результаты. Ребята выиграли все пять матчей в группе, в 1/4 финала выбили из турнира «Райффайзенбанк» и вышли в полуфинал.

Петербургский футбольный мир, которому не чужд снобизм, удивился такой прыти доселе никому не известной команды. В составе "Ленты" нет громких имен, а половину состава в ней образуют узбекские трудовые мигранты, фамилий которых в городе никто не слышал. Коллектив удивил всех, кто интересуется футболом в Петербурге.

"Наша команда существует три года. Спонсор — компания "Лента". На данный момент мы играем в двух турнирах — "Спортинг Лига" и "Лига чемпионов Бизнеса", — рассказал капитан команды Павел Путинцев.

По его словам, костяк команды и основная ее часть действительно состоит из ребят из Узбекистана. Всего узбеков в клубе семь человек. "У ребят большой опыт игры, практически все играли в высшей лиге Узбекистана — кто-то за дубль, кто-то за основную команду", — добавил Путинцев.

Он пояснил, что в клубе нет тренера и нет определенной схемы тренировок. Игроки просто выбирают два дня в неделю и тренируются для своего удовольствия, для поддержания физической формы. Цели у ребят, как и у всех, самые амбициозные.

"Мы стараемся выигрывать турниры, в которых принимаем участие. И нам это удается. Я хочу, чтобы ребят заметили, и у них получилось зарабатывать деньги футболом, не на любительском уровне", — подытожил капитан команды.

Главной ударной силой "Ленты" являются нападающий Тони Атажанов и полузащитник Бегзод Бегалиев. В первых семи матчах команды в "Спортинг-лиге" они на двоих наколотили 23 гола.

26-летний Тони Атажанов родился в Ташкенте. На родине он учился в спортшколе олимпийского резерва, которую закончил в 2010 году. В Узбекистане нападающий играл в детской высшей лиге, а также мужских первом и втором дивизионе за футбольный клуб "Чирчик".

В Россию Тони переехал в январе 2011 года на заработки. Сейчас он работает на обычной стройке и продавцом в магазине "Лента". "Родители сначала были против (переезда — ред.), а сейчас уже нет. Они знают, конечно, что я играю в Питере футбол. Папа был очень рад, он сам был тренером по футболу, а сейчас ушел на пенсию", — рассказал Атажанов.

По словам Тони, его футбольные достоинства заметили во время игры в обычном петербургском дворе. Там он познакомился с русский ребятами, которые позвали его играть в один из любительских турниров — так называемую Amateur League.

"Это было зимой, мы тогда зимний чемпионат проиграли. Потом весной начался новый сезон, и в нашу команду пришел Павел Путинцев. Тот турнир мы выиграли, я тогда занял второе место среди лучших бомбардиров. Забил 14 голов. После это Павел создал новую команду, которая называется "Лента". Он сразу позвал меня, и мы начали играть. И вот мы уже три-четыре года вместе играем", — пояснил спортсмен.

Тони добавил, что уже два года не был дома, и после чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут и в Петербурге, хочет поехать домой. До недавнего времени у футболиста даже была в России девушка, однако два месяца назад он с ней расстался.

24-летний Бегзод Бегалиев родился в городе Коканд. На родине он тоже играл в футбол на серьезном уровне, однако не смог достичь высоких результатов.

Молодой футболист играл за дубль команды "Коканд-1912", клуба узбекской Суперлиги. Однако когда пришло время переходить в мужской футбол, у Бегзода потребовали деньги, которых у него не было. По его словам, в Суперлиге играют те, у кого богатые родители. "В Узбекистане коррупция, хочешь играть в футбол — плати деньги", — говорит футболист.

В августе 2015 года Бегзод переехал в Россию на заработки. Сначала устроился работать в рекламу. "В Узбекистане зарплата маленькая, в России можно заработать", — пояснил он свое решение. Как-то на футболе он познакомился с Павлом Путинцевым, который и пригласил его в команду "Лента".

Как и партнер по команде Тони Атажанов, Бегзод скучает по Узбекистану. Как минимуму один раз в год он летает на родину, где у него вся семья — отец, мама, две сестры, три племянника и племянницы.

Оба узбекских бомбардира верят, что вместе с "Лентой" они смогут добиться высоких результатов в российском любительском футболе. И возможно, в будущем мы увидим этих ребят даже на профессиональном уровне в одной из лиг российского чемпионата. Молодой возраст дает им перспективы для дальнейшего роста.