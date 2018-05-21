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Велопрокат в Ташкенте

Спорт — это жизнь: 70-летний ветеран совершит велопробег в Ташкент

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Жителю Оша Мамыту Таштанову исполнилось 70 лет, он начал поездку по маршруту Бишкек — Ош — Aндижан — Коканд — Бухара — Самарканд — Джизак — Манас — Ташкент.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Ветеран труда и спорта Мамыт Таштанов из кыргызского города Оша совершит велопробег в Узбекистан по маршруту Бишкек — Ош — Aндижан — Коканд — Бухара — Самарканд — Джизак — Манас — Ташкент, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

Иранские женщины на велосипедах
© AFP 2018 / ATTA KENARE
В Ташкенте пройдет женский велотур
Велопробег посвящен 90-летию народного писателя Кыргызской ССР Чингиза Айтматова, а самому Таштанову недавно исполнилось 70 лет.

Как уточнили в Министерстве, велопробег "Достук" укрепит отношения между двумя государствами.

В середине мая в Ташкенте прошел женский велотур. В мероприятии поучаствовали женщины и девушки от 18 до 45 лет.

Прорыв в узбекско-кыргызских отношениях произошел в 2017 году, когда стороны подписали договор о государственной границе, согласно которому в истории двух государств впервые описано около 85% линии границы.

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Теги:
ветеран, велопробег, Узбекистан, Кыргызстан, Велоспорт



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