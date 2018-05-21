Миша Ге поработал в школе Евгения Плющенко

Узбекский фигурист поставил произвольную программу к следующему сезону для юной спортсменки Варвары Курносенко.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Узбекский фигурист Миша Ге поработал в качестве хореографа-постановщика в школе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Angels of Plushenko.

Миша Ге, который пока взял паузу в своей спортивной карьере, поставил программу к следующему сезону для юной фигуристки Варвары Курносенко.

Публикация от Misha Ge (@mishage8) 15 Май 2018 в 6:28 PDT

"Было приятно поработать с королем", — написал Ге в Instagram.

Видео совместной работы опубликовано в профиле школы.

"Хочу поблагодарить Мишу Ге, постановщика моей произвольной программы. Я получила огромный опыт от работы с таким артистичным человеком. Вы не только профессионал своего дела, но и отзывчивый, замечательный человек", — поблагодарила Варвара Мишу Ге на своей странице.

Публикация от Barbara❤️ (@princess_varya) 2 Май 2018 в 11:13 PDT

Узбекский фигурист ранее сотрудничал в качестве постановщика с российскими спортсменами Анной Погорилой, Александром Петровым и Сергеем Вороновым.

Академия фигурного катания Евгения Плющенко Angels of Plushenko открылась для учеников 5 апреля 2017 года. Учебную программу разработал сам двукратный олимпийский чемпион вместе с командой тренеров.