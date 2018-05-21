Элитное поголовье: в Кашкадарье займутся разведением карабаиров

Объект позволит не только увеличить поголовье элитных лошадей, но и поднять узбекский конный спорт на новый уровень развития.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Кашкадарьинской области открылся уникальный комплекс по разведению лошадей элитной племенной породы карабаир, он не имеет аналогов в Центральной Азии, сообщает портал "Народное слово".

Объект позволит не только увеличить поголовье лошадей, но и поднять конный спорт в Узбекистане на новый уровень развития, считают специалисты.

© Sputnik / Владимир Вяткин Кубок мира по конкуру впервые открылся в Ташкенте

Всего в комплексе четыре конюшни, в которых содержатся около 50 кобыл и более 20 жеребцов. Территория завода занимает свыше 10 гектаров земли, для посева агрокультуры выделили 200 гектаров. Оставшуюся землю используют для выгона животных.

Также в комплексе построили специальные ветеринарные блоки, денники и песчаные шагалки, отвечающие международным стандартам.

Для тренировок соорудили отрытый и закрытый манежи, там будут проводить соревнования по конкуру. Трибуна комплекса рассчитана на 500 мест.

Карабаиры — одна из самых выносливых пород лошадей в мире. Они с легкостью переносят жару и холод и не капризны в еде.