Элитное поголовье: в Кашкадарье займутся разведением карабаиров

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Кашкадарьинской области открылся уникальный комплекс по разведению лошадей элитной племенной породы карабаир, он не имеет аналогов в Центральной Азии, сообщает портал "Народное слово".
Объект позволит не только увеличить поголовье лошадей, но и поднять конный спорт в Узбекистане на новый уровень развития, считают специалисты.
Также в комплексе построили специальные ветеринарные блоки, денники и песчаные шагалки, отвечающие международным стандартам.
Для тренировок соорудили отрытый и закрытый манежи, там будут проводить соревнования по конкуру. Трибуна комплекса рассчитана на 500 мест.
Карабаиры — одна из самых выносливых пород лошадей в мире. Они с легкостью переносят жару и холод и не капризны в еде.