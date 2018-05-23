Сын Эрдогана прилетел в Узбекистан

Основная цель визита — развитие сотрудничества в сфере спорта, обсуждение новых проектов, которые смогут вывести партнерство двух стран в этом направлении на новый этап.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Большая делегация турецких спортивных функционеров во главе с членом Высшего консультативного совета Молодежного фонда Турции Нежмитдином Билалом Эрдоганом в среду утром прибыла в Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.

Гостей в международном аэропорту Ташкента встретили президент Национального олимпийского комитета Умид Ахматджанов, министр физической культуры и спорта Шоакрам Исроилов и посол Турции Ахмет Башар Шен.

Основная цель визита — развитие сотрудничества в сфере спорта, обсуждение новых проектов, которые смогут вывести партнерство двух стран в этом направлении на новый этап.

После торжественной встречи в аэропорту для гостей была организована экскурсия по достопримечательностям столицы. Турецкая делегация посетила ташкентский дворец "Дружбы народов", научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и сквер Амира Темура.

"Позже турецкая делегация на скоростном поезде "Афросиаб" отправилась в Самарканд. Сегодня она примет участие в конференции на площади Регистан, посвященной Международному кубку Фетиха, которая пройдет в рамках турнира по стрельбе из лука. В ходе визита в Самарканд почетные гости также посетят исторические места и достопримечательности одного из древнейших городов мира", — отметили в Национальном олимпийском комитете.

Напомним, что сын президента Турции Нежмитдин Билал Эрдоган также является председателем попечительского совета Фонда лучников и главой Всемирной конфедерации этноспорта.