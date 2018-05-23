Музей футбола может появиться в "Лужниках" после проведения ЧМ-2018

МОСКВА, 23 мая — Sputnik. Музей футбола планируется открыть на территории спорткомплекса "Лужники" после проведения чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Заммэра добавил, что на время проведения чемпионата все строительные работы на территории стройкомплекса будут приостановлены.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.