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БСА Лужники

Музей футбола может появиться в "Лужниках" после проведения ЧМ-2018

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

МОСКВА, 23 мая — Sputnik. Музей футбола планируется открыть на территории спорткомплекса "Лужники" после проведения чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

© Город-организатор Москва
© Город-организатор Москва
Стадион "Лужники", Москва
"Мы в составе "Лужников" планируем место музея, часть экспонатов у нас уже подобрана. Это будет после того, как завершится чемпионат мира и стадион войдет в режим нормального функционирования. Мы обсуждали это с руководством Футбольного союза России", — сказал он.

Заммэра добавил, что на время проведения чемпионата все строительные работы на территории стройкомплекса будут приостановлены.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

Теги:
музей, футбол, ФИФА, Москва



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