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Менеджер футбольного клуба Реал Мадрид Андрес Антонию

"Реал Мадрид" научит детей Узбекистана играть в футбол

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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По программа Real Madrid Foundation Clinic в Ташкент приедут три опытных тренера, которые будут обучать 30 своих коллег и 300 детей игре в футбол.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik, Рамиз Бахтияров. Менеджеры футбольного клуба Реал Мадрид провели конференцию в пресс-центре стадиона Бунедкор.

"Основные цели визита - установление тесных отношении с Ассоциацией футбола Узбекистана, приглашение в республику тренеров, ведущих деятельность в рамках программы Real Madrid Foundation Clinic, проведение вместе с ними тренингов в футбольных школах страны, обмен богатым опытом, имеющий королевский клуб",- поделился с журналистами менеджер академии королевского клуба Андрес Антонию.

Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов и спортивный директор Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Фернандо Йерро
© НОК Узбекистана
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Он также уточнил, что данная программа имеет 115-летнюю историю. С ее помощью планируется развивать детский футбол Узбекистана. По словам испанского специалиста, работы в этом направлении начнутся уже в начале июня. Три опытных тренера приедут в Ташкент. Они будут обучать своей методикой 30 тренеров и 300 местных детей. При этом 40 отобранных перспективных молодых футболистов будут иметь возможность непосредственно продолжить обучение в Мадридской академии Реал Мадрид.

Делегация футбольного клуба Реал Мадрид посетила Ташкент
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Делегация футбольного клуба "Реал" Мадрид посетила Ташкент



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