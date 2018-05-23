"Реал Мадрид" научит детей Узбекистана играть в футбол

По программа Real Madrid Foundation Clinic в Ташкент приедут три опытных тренера, которые будут обучать 30 своих коллег и 300 детей игре в футбол.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik, Рамиз Бахтияров. Менеджеры футбольного клуба Реал Мадрид провели конференцию в пресс-центре стадиона Бунедкор.

"Основные цели визита - установление тесных отношении с Ассоциацией футбола Узбекистана, приглашение в республику тренеров, ведущих деятельность в рамках программы Real Madrid Foundation Clinic, проведение вместе с ними тренингов в футбольных школах страны, обмен богатым опытом, имеющий королевский клуб",- поделился с журналистами менеджер академии королевского клуба Андрес Антонию.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Делегация футбольного клуба "Реал" Мадрид посетила Ташкент

Он также уточнил, что данная программа имеет 115-летнюю историю. С ее помощью планируется развивать детский футбол Узбекистана. По словам испанского специалиста, работы в этом направлении начнутся уже в начале июня. Три опытных тренера приедут в Ташкент. Они будут обучать своей методикой 30 тренеров и 300 местных детей. При этом 40 отобранных перспективных молодых футболистов будут иметь возможность непосредственно продолжить обучение в Мадридской академии Реал Мадрид.