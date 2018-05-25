Узбекские велосипедисты поучаствуют в московском "Гран-при"

Международные соревнования пройдут в российской столице с 30 мая по 1 июня, к ним присоединится рекордное количество спортсменов.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Девять узбекских велогонщиков с 30 мая по 1 июня примут участие в международных соревнованиях по велоспорту на треке "Гран-при Москвы", сообщает пресс-служба мероприятия.

"Главное отличие "Гран-при Москвы" в этом году – большое количество заявок от топовых иностранных спортсменов. Мы ожидаем порядка 130 гонщиков из стран дальнего и ближнего зарубежья, что выводит соревнования на высокий уровень. "Гран-при Москвы" станет для нас экзаменом по проведению больших соревнований и прицелом на Кубок мира", — заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

В этом году к гран-при присоединится рекордное количество велогонщиков, всего получено более 350 заявок.

В программе заявлены разнообразные виды велоспорта – гонка по очкам, индивидуальный спринт, омниум, гит на 500 и тысячу метров с места.

"Гран-при Москвы" входит в международный календарь UCI, это позволит спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира.

Соревнования пройдут на велотреке "Крылатское", утренняя сессия стартует в 11:00, вечерняя – в 17:00.