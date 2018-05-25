13:20 25 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Спортсмены на велотреке

Узбекские велосипедисты поучаствуют в московском "Гран-при"

© Sputnik / Владимир Астапко
Спорт
Получить короткую ссылку
31 0 0

Международные соревнования пройдут в российской столице с 30 мая по 1 июня, к ним присоединится рекордное количество спортсменов.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Девять узбекских велогонщиков с 30 мая по 1 июня примут участие в международных соревнованиях по велоспорту на треке "Гран-при Москвы", сообщает пресс-служба мероприятия.

"Главное отличие "Гран-при Москвы" в этом году – большое количество заявок от топовых иностранных спортсменов. Мы ожидаем порядка 130 гонщиков из стран дальнего и ближнего зарубежья, что выводит соревнования на высокий уровень. "Гран-при Москвы"  станет для нас экзаменом по проведению больших соревнований и прицелом на Кубок мира", — заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

В этом году к гран-при присоединится рекордное количество велогонщиков, всего получено более 350 заявок.

В программе заявлены разнообразные виды велоспорта – гонка по очкам, индивидуальный спринт, омниум, гит на 500 и тысячу метров с места.

"Гран-при Москвы" входит в международный календарь UCI, это позволит спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира.

Соревнования пройдут на велотреке "Крылатское", утренняя сессия стартует в 11:00, вечерняя – в 17:00.

Теги:
спортивные соревнования, Москва, Спринт (велоспорт)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Кыргызский поселок в Заокском районе Тульской области
    СССР в миниатюре

    Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.

  • Наим Амонбеков, архивное фото
    Бизнес для своих

    История о том, как борьба с несправедливостью по отношению к мигрантам стала бизнес-идеей для коммерсанта из Таджикистана.

  • Надувная лодка, фото из архива
    Страшная находка

    В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.

  • Бутылки от пива, архивное фото
    Трезвости плоды

    Запрет на продажу алкоголя приносит свои плоды, считают в МВД Беларуси: культура современной молодежи возросла, а желание употреблять спиртное - снизилось.

  • Пресс-конференция о предстоящей Абхазской премьер-лиге КВН
    Жизнь после забвения

    О том, как возрождалась премьер-лига КВН Абхазии, когда начнется новый сезон, а также о правилах игры читайте в материале Sputnik.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Армении посетил Автовокзал Еревана
    Договоримся?

    Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.

  • Скандинавская ходьба
    ЕС не велит

    Почему президент Латвии Раймондс Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей?

  • Выборы в Литве российского президента
    Сквер жалко

    Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Кыргызский поселок в Заокском районе Тульской области
    СССР в миниатюре

    Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.

  • Наим Амонбеков, архивное фото
    Бизнес для своих

    История о том, как борьба с несправедливостью по отношению к мигрантам стала бизнес-идеей для коммерсанта из Таджикистана.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве
Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу
Самую длинную жареную пиццу приготовили в Неаполе
Итальянские радости: в Неаполе приготовили самую длинную пиццу
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги железного генерала
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги "железного генерала"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054