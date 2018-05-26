Новый руководитель федерации займется развитием этого вида спорта для того, что узбекские спортсмены смогли показать достойные результаты на международной арене.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Президентом Федерации легкой атлетики Узбекистана стал таджикистанец, двукратный чемпион мира Андрей Хакимович Абдувалиев.

Кандидатуру Абдувалева одобрили генеральный секретарь НОК Узбекистана Жасур Матчанов, советник президента НОК Комилжон Худойберганов, генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Камолиддин Рузамухамедов и другие участники выборной конференции.

Новый руководитель Федерации легкой атлетики займется развитием этого вида спорта для того, чтобы узбекские спортсмены смогли показать достойные результаты на международной арене.

Как пишет Sputnik Таджикистан, Андрей Абдувалиев родился 30 июня 1966 года. Стал чемпионом Олимпийских игр в 1992 году в метании молота. Двукратный чемпион мира (1993, 1995). Личный рекорд — 83,46 м (1990). Закончил свою спортивную карьеру в 2000 году.

После завершения карьеры работал генеральным секретарем Федерации легкой атлетики Узбекистана, а также главным тренером сборной по легкой атлетике.