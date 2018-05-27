Чусовитина стала первой в опорном прыжке на этапе Кубка вызова в Хорватии

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Оксана Чусовитина из Узбекистана с результатом 14,233 балла завоевала бронзу в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике. Об этом пишет РИА Новости.

На втором месте расположилась словенка Тьяса Кисселеф (13,800), замкнула тройку лидеров Трыкина (13,733).

Соревнования проходили в хорватском Осиеке в субботу.

Напомним, в марте Чусовитина завоевала две медали и специальный приз на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку. Узбекистанка стала лучшей в опорном прыжке и заняла третье место в упражнениях на бревне.